🔴📹Syrie: Attaque de missiles sur Damas

Banlieue de Damas, SANA – Les défenses antiaériennes à l’armée arabe syrienne ont repoussé ce soir des cibles hostiles au-dessus de la banlieue ouest de Damas.

Le correspondant de SANA a affirmé que l’agression avait eu lieu à partir de l’espace libanais.

Il a, en outre, fait savoir que les défenses antiaériennes avaient abattu plusieurs cibles hostiles.

Razane

sana.sy

#Syria : multiple explosions heard tonight as air defenses are activated over W. #Damascus (area of Qatana). https://t.co/c4mHaQ9J2W pic.twitter.com/4ZcXUx5Gzn

#Pt. #Israel announces activation of its aerial defense system over #Golan to counter an air defense missile (sic) fired from #Syria following Israeli attack.

— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 25 décembre 2018