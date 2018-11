Une armada de navires russes armés de missiles de croisière vers la Syrie

Armada of Russian ships armed with cruise missiles head to Syrian waters

BEYROUTH, LIBAN, le 6, 23h15 – Un grand nombre de navires russes ont récemment fait route vers la Méditerranée orientale, ont rapporté des observateurs navals régionaux.

Plus récemment, la frégate de classe Amiral Grigorovich a été photographiée par l’observateur naval turc Yoruk Isik naviguant dans le détroit du Bosphore en route pour la Méditerranée orientale.

NEW & POWERFUL: Armed with Kalibr SS-N-27 missiles & DTA-53 533mm torpedoes. ВМФ Project11356M #ЧФ BSF’s brand new Adm. Grigorovich class frigate Admiral Makarov transits Bosphorus for the first time towards Mediterranean. Admiral Makarov’s pennant number recently changed to 499. pic.twitter.com/QoWZgrcHcY

Comme indiqué par Isik ci-dessus, le nouvel amiral Grigorovich est armé de missiles Kalibr SS-N-27 et de torpilles DTA-53 de 533 mm, qui viendront renforcer l’armada des navires russes déjà déployés en Méditerranée orientale.

Ship of Interest: Russian government chartered, Russia flag Ro-Ro Sparta transits Bosphorus towards Mediterranean en route from Novorossiysk to #Tartus #Syria carrying military cargo for Oboronlogistika, established in 2011 and 100% owned by the Russian MoD. pic.twitter.com/MbM1CRG3fL

— Yörük Işık (@YorukIsik) 4 novembre 2018