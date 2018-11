Iran-USA: «Je m’opposerai à toi»! en réponse à Trump, Soleimani s’inspire de Game of Thrones

Les États-Unis sont une menace pour l’humanité – Le Guide de la Révolution de l’Iran

En réponse à Donald Trump, qui s’était inspiré de la célèbre série Game of Thrones pour annoncer l’entrée en vigueur prochaine des sanctions américaines contre Téhéran, le général iranien Qassem Soleimani a décidé de riposter selon les mêmes codes.

La joute verbale entre l’Iran et les Etats-Unis se poursuit sur les réseaux sociaux. Qassem Soleimani, le commandant de la force al-Qods, l’unité chargée des opérations extérieures au sein des Gardiens de la Révolution, a publié le 3 novembre sur son compte Instagram, une affiche reprenant les codes de la série américaine à succès Game of Thrones avec pour titre «I will stand against you» (Je m’opposerai à toi).

Une publication en forme de réponse à Donald Trump, qui avait publié la veille sur son compte Twitter une affiche dans le style de la série culte. Sur celle-ci, on peut apercevoir le locataire de la Maison-Blanche, tête légèrement tournée vers le côté, l’air grave, avec l’inscription «Sanctions are coming» (les sanctions arrivent). Une référence au titre du premier épisode de la série, «Winter is coming» (L’hiver arrive).

En sortant de l’accord nucléaire conclu en 2015, Washington a rétabli une série de lourdes sanctions visant les entreprises ou pays étrangers qui continueraient à maintenir des liens commerciaux avec Téhéran. Sous la menace, nombre de grands groupes européens (Total, Daimler…) bien implantés aux Etats-Unis ont depuis cessé toute activité avec l’Iran par crainte de mesures de rétorsions de Washington.

Le 4 novembre, une nouvelle vague de sanctions américaines a visé directement les exportations de pétrole iraniennes et les opérations bancaires avec ce pays, qui se retrouvera de facto déconnecté des circuits financiers internationaux.

french.alahednews.com.lb

One of the cases on which #Iran and #Russia can cooperate is harnessing the United States; because the United States is a threat to the humanity and it is possible to harness it. pic.twitter.com/TUbvfc0QaH — Khamenei.ir (@khamenei_ir) 7 septembre 2018

L’un des cas sur lesquels l’Iran et la Russie peut coopérer est de maîtriser les États-Unis; parce que les États-Unis sont une menace pour l’humanité et il est possible de l’exploiter.