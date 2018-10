🔴Le Royaume-Uni à la recherche des S-300 en Syrie

Est confirmé à 100%, un Boeing RC-135V de l’US Air Force, matricule 64-14841, indicatif RISE41, en mission d’espionnage près des côtes syriennes

Deux avions de reconnaissance britanniques ont effectué des vols à proximité du territoire syrien, où les systèmes de missiles anti-aériens russes S-300 sont déployés.

Selon les données de surveillance des ressources de l’aviation occidentale, deux avions de reconnaissance de l’armée de l’air britannique ont été enregistrés dans l’espace aérien de la Jordanie et d’Israël au sud de la Syrie. En particulier, un avion de reconnaissance électronique en provenance d’Irak, capable de révéler l’emplacement et le fonctionnement des systèmes de défense aérienne d’un ennemi potentiel, a survolé les frontières sud de la Syrie alors qu’il se trouvait dans l’espace aérien de la Jordanie et d’Israël. Au même moment, un officier des services de renseignements britanniques, à bord d’un avion, a également été aperçu près des frontières méridionales [Sud] de la Syrie, volant vers l’Irak via l’espace aérien d’Israël et de la Jordanie.

En outre, au large des côtes syriennes, l’avion de reconnaissance stratégique britannique a quitté la base aérienne de Souda Bay, située sur l’île grecque de Crête, pour une croisière d’au moins trois heures. L’appareil, capable d’effectuer une surveillance électronique sur des centaines de kilomètres sur le territoire de l’ennemi, a survolé la côte syrienne au-dessus des eaux internationales de la mer Méditerranée.

D’après la source, près de la Syrie et de la base aérienne russe Hmeimim et de la base logistique de la marine russe située dans le port syrien de Tartous, le vol de l’avion de détection et de contrôle radar à longue portée de l’armée de l’air britannique a été enregistré..

