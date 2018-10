La Syrie condamne vivement l’attaque criminelle contre la ville de Kertch en République de Crimée, Russie

Damas – Une source responsable du ministère des Affaires étrangères et des Expatrié a affirmé que la Syrie condamne avec les termes les plus sévères l’attaque terroriste lâche qui avait visé la Faculté Polytechnique dans la ville de Kertch à l’ouest de la Péninsule russe de la Crimée et qui avait fait des victimes parmi les civils innocents.

La source a ajouté que la République arabe syrienne exprime sa sympathie et sa solidarité totale avec la Fédération de Russie amie et présente ses sincères condoléances pour les victimes innocentes, souhaitant aux blessé un prompt rétablissement .

La source a souligné l’importance du déploiement des efforts pour éradiquer toute forme de terrorisme et de crime systématique en vue de sauvegarder la paix et la stabilité dans le monde entier.

R.Bittar

sana.sy

Le Président Poutine a exprimé ses condoléances aux parents et amis des victimes de l’attentat à Kertch.

At least 18 people have been killed and over 40 wounded at the Polytechnic College in the Crimean town of #Kerch. Three days of mourning will be declared in #Crimea in connection with this tragedy. pic.twitter.com/5fppOJKoCZ

— Russia’s MFA in Crimea🇷🇺 (@PMSimferopol) 17 octobre 2018