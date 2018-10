Syrie, S-300 – Renseignements classifiés révélés à Israël par l’Ukraine

Chef Poutine, oui Chef Xi, les sionistes et les Yankee ont l’air d’oublier les S-300 chinois que j’ai installé moi-même en Syrie! Trop fort Xi! MDR! HaHaHa!🤓😅😂🤣

By Muraselon

S-300 Classified Info Revealed To Israel By Ukraine

« S-300 est impuissant sur F35 » : « L’Ukraine répand des secrets » a écrit Ivan Zhukovsky dans « Gazeta Ru » à propos de l’Ukraine en fournissant aux forces aériennes israéliennes et américaines les secrets du système de missiles russe.

Dans les détails : La délégation militaire américano-israélienne s’est rendue en Ukraine en secret pour étudier les caractéristiques des systèmes de missiles antiaériens S-300 qui sont au service des forces ukrainiennes. Selon Soha News, les Ukrainiens ont donné des informations aux Américains et aux Israéliens, en plus de la possibilité de les tester sur le terrain.

« Les essais ont été effectués avec la participation de 18 avions F-15C Eagle de fabrication américaine, dirigés par des pilotes israéliens. Avec ces chasseurs de quatrième génération, les capacités du S-300 ont été identifiées. »

De plus, « l’armée ukrainienne a convaincu les experts américains et israéliens que les caractéristiques du S-300 d’origine ne sont pas fondamentalement différentes de celles du système de défense aérienne envoyé en Syrie » selon l’Agence nationale de presse. En conséquence, les experts de l’armée de l’air israélienne ont conclu que les avions de combat F-35 seraient « affaiblis » face au S-300 russe.

Zhukovsky poursuit : « Mais, bien que le F-35, le F-22 Raptor soit un chasseur de cinquième génération, ses capacités sont loin d’être illimitées. Le colonel Nicolai Tolcachev, de l’Académie militaire du maréchal Zhukov, a déclaré dans une interview à Gazeta Ru que les systèmes S300 et S-400 fonctionnent en toute confiance sur des cibles avec une surface réfléchissante efficace et similaire à celle du F-35. »

« Les capacités des S-300 et F-35 ne doivent pas être évaluées comme s’il s’agissait d’un duel. Dans une bataille très rare, « le succès au combat aérien et au combat dépend principalement des hautes compétences professionnelles des équipages de combat ». Le colonel Tolkachev a ajouté..

en.muraselon.com

Adaptation Yandex

Photo – The PLA’s S-300 brigade deploys and fires missiles on a firing range managed by the force’s Northern Theater Command. Photos: PLA Daily atimes.com

Pas de S-300 chinois en Syrie, juste pour rigoler🤓😅😂🤣, la coopération Chine-Syrie est en évolution constante, de l’infrastructure aux puits de gaz et de pétrole, pourquoi pas un complément de technologie militaire chinoise? Yandex.