Des F-22 Raptor en route pour la Syrie?

Les USA veulent affronter les nouveaux missiles syriens, le S-300PM2

Des avions de combat F-22 Raptor viennent d’atterrir sur la base RAF Leakenheath en Angleterre en provenance de la base aérienne de Langley en Virginie.

Ces appareils de la première escadrille de chasse de Langley relèvent désormais temporairement de la 48 escadrille de chasse [48 Fighter Wing] surnommée l’escadrille de la liberté et assignée aux forces aériennes américaines en Europe et en Afrique [USAFE et AFAFRICA] qui pourrait être amenée à être déployée autour de la Syrie pour contrer la montée en puissance des intercepteurs russes et le déploiement du système de missiles Sol-Air S-300 par le commandement de la défense aérienne du territoire de l’Armée Arabe Syrienne.

L’usage croissant du F-22 Raptor était une des conséquences prévisibles de l’établissement de la bulle de défense aérienne et balistique au dessus du littoral méditerranéen syrien et la survenue de plusieurs rencontres plus ou moins mouvementées entre des chasseurs russes Su-35 et des chasseurs US F-22 Raptor au dessus de la Syrie.

Cet engagement américain contraste avec l’énervement et la rage israélienne suite à la delivrance par Moscou de systèmes S-300 à Damas et dont la conséquence directe est la disparition soudaine et certainement temporaire de tout aéronef israélien près de l’espace aérien syrien.

Le 48 Fighter Wing aurait joué un rôle crucial dans l’élimination des maigres défenses anti-aériennes lors de la phase initiale de l’assaut de l’OTAN sur la Libye entre le 19 mars et le 01 avril 2011, ce qui a pavé le chemin à l’acquisition d’une suprématie aérienne absolue ayant permis le soutien aérien avancé de l’OTAN aux rebelles libyens et la poursuite des raids aériens français, danois, néerlandais et italiens sur les infrastructures de base libyennes.

S-300 missile system

Le S-300PM2/PMU2 [version d’exportation] était l’évolution vers les S-400. Le ministère de la Défense avait annoncé que ce missile était plus performant, sa portée de plus de 250 km.