🔴S-300, Syrie: Poutine à Assad – Nous développerons les défenses aériennes syriennes

S-300 Ă la Syrie, Poutine rĂ©pond Ă l’ennemi Israel

Les ordres du PrĂ©sident Poutine -C’est Action -ExĂ©cution😎! La Russie peut transfĂ©rer les S-300 russes situĂ© en Syrie, Tartous, Ă la force de dĂ©fense aĂ©rienne syrienne

Russia Will Send S-300 Air Defense Systems To Syria -MoD

[La Russie enverra des systĂšmes de dĂ©fense aĂ©rienne S-300 Ă la Syrie – MinistĂšre de la DĂ©fense russe]

Lors d’un point de presse lundi, le ministre russe de la DĂ©fense, SergueĂŻ Shoigu, a dĂ©clarĂ© que Moscou livrerait les systĂšmes de dĂ©fense aĂ©rienne S-300 Ă la Syrie dans les deux semaines pour rĂ©pondre au rĂŽle d’IsraĂ«l dans la destruction de son avion russe la semaine derniĂšre.

«Les forces armĂ©es syriennes recevront le systĂšme avancĂ© de missiles de dĂ©fense aĂ©rienne S-300 dans un dĂ©lai de deux semaines. Il est capable d’intercepter des menaces aĂ©riennes sur une distance de plus de 250 kilomĂštres et de frapper simultanĂ©ment plusieurs cibles aĂ©riennes », a dĂ©clarĂ© Shoigu, ajoutant que le S-300 renforcerait considĂ©rablement les capacitĂ©s de combat de la Syrie.

En outre, M. Shoigu a soulignĂ© que les postes de commandement des forces de dĂ©fense aĂ©rienne syriennes seraient Ă©quipĂ©s d’un Ă©quipement automatique permettant d’identifier les avions russes par les dĂ©fenses aĂ©riennes syriennes.

«Les postes de commandement des troupes syriennes et des unitĂ©s de dĂ©fense aĂ©rienne militaires seront Ă©quipĂ©s d’un systĂšme de contrĂŽle automatique, qui n’a Ă©tĂ© fourni qu’aux forces armĂ©es russes. Cela garantira la gestion centralisĂ©e de toutes les forces et installations de dĂ©fense aĂ©rienne syriennes, la surveillance de la situation dans l’espace aĂ©rien et la dĂ©signation rapide des cibles. Plus important encore, il assurera l’identification de tous les avions russes par les forces de dĂ©fense aĂ©rienne syriennes », a dĂ©clarĂ© Shoigu.

La Russie bloque la navigation, des radars d’avions qui attaquent la Syrie

Le ministre a dĂ©clarĂ© que la Russie brouillerait la navigation par satellite, les radars embarquĂ©s et les systĂšmes de communication de l’aviation de combat sur les eaux de la mer MĂ©diterranĂ©e.

« La Russie va brouiller la navigation par satellite, les radars embarquĂ©s et les systĂšmes de communication des avions de combat, qui attaquent des cibles sur le territoire syrien, dans les rĂ©gions au-dessus des eaux de la MĂ©diterranĂ©e bordant la Syrie », a dĂ©clarĂ© Shoigu.

Des mesures qui rafraĂźchiront les tĂȘtes brĂ»lĂ©es

Il a poursuivi en disant que Moscou avait arrĂȘtĂ© la livraison de S-300 Ă Damas en 2013 Ă la demande d’IsraĂ«l, mais la situation autour des approvisionnements a changĂ© «sans faute de la Russie».

Selon le ministre, un avion israĂ©lien de type F-16 a utilisĂ© l’appareil russe Il-20 comme bouclier, ce qui a entraĂźnĂ© la destruction de l’avion par des systĂšmes de dĂ©fense aĂ©rienne syriens.

« Cela nous a contraints Ă prendre une rĂ©ponse adĂ©quate visant Ă amĂ©liorer la sĂ©curitĂ© des troupes russes chargĂ©es de combattre le terrorisme international en Syrie « , a-t-il dĂ©clarĂ© lors de la rĂ©union.

Shoigu a en outre soulignĂ© que si les mesures prises par la Russie aprĂšs le crash de l’Il-20 en MĂ©diterranĂ©e ne parvenaient pas Ă refroidir les «tĂȘtes brĂ»lĂ©es», «nous devrons rĂ©agir en fonction de la situation».

«Nous sommes convaincus que la mise en Ɠuvre de ces mesures permettra de refroidir les tĂȘtes brĂ»lĂ©es et de prĂ©venir les actions inconsidĂ©rĂ©es menaçant nos militaires. Sinon, nous devrons rĂ©pondre Ă la situation actuelle », a dĂ©clarĂ© Shoigu.

Le ministre de la DĂ©fense a prĂ©cisĂ© que les livraisons des S-300 russes Ă Damas empĂȘcheraient Ă©galement la coalition occidentale de mener des attaques incontrĂŽlĂ©es sur le territoire syrien.

