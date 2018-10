Syrie: Découverte d’armes et de munitions de fabrication occidentale abandonnées par les terroristes

Le Drian une valeur sure? On croit rêver. L’homme qui a armé Al-Qaïda (Al-Nosra) en Syrie – Général Pinatel

Gouvernorats – Les services compétents ont trouvé de grandes quantités d’armes et de munitions, dont des roquettes de fabrication occidentale, abandonnées par les terroristes dans les banlieues de Hama, Soueida et Deir Ezzor.

Le correspondant de SANA a affirmé que les services compétents avaient continué à sécuriser les zones purifiées du terrorisme dans les banlieues nord de Hama, est de Soueida et de Deir Ezzor, et y avaient trouvé de grandes quantités d’armes et de munitions.

Les armes saisies figuraient : des fusils automatiques, des mitrailleuses moyennes et lourdes et des missiles de fabrication occidentale et autres.

Razane/ L.A.

sana.sy

L’armée syrienne détruit les dernières positions des terroristes dans le désert à l’Est de #Homs, #Syrie https://t.co/VjH2GAbJ9I via @IntropaJacques De nombreux terroristes de Daech ont été neutralisés #Syria pic.twitter.com/ksUtmUAjRJ — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 14 septembre 2018

Le Drian une valeur sure? On croit rêver. L’homme qui a armé Al-Qaïda (Al-Nosra) en Syrie via des rebelles dits modérés et qui, si les Russes n’étaient pas intervenus, aurait contribué à l’installer à Damas par sous-estimation du danger de l’Islam radicalhttps://t.co/vyY131pIgS — Jean-Bernard Pinatel (@jbpinatel) 3 octobre 2018