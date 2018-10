😡Matteo #Salvini répond à #Moscovici: Nous en avons marre des insultes venant de Paris et de Bruxelles

Il faut respecter le choix du peuple italien

Manovra, Moscovici: «Italia ha scelto governo xenofobo, faremo rispettare regole»

[Manoeuvre, Moscovici: «L’Italie a choisi un gouvernement xénophobe, nous respecterons les règles»]

«Nous respecterons les règles». C’est ce qu’a déclaré le commissaire européen aux Affaires européennes, Pierre Moscovici, en réponse, en marge du Forum économique international des Amériques, au siège de l’OCDE à Paris, à une question sur la manoeuvre italienne. Une « crise entre Bruxelles et l’Italie serait absurde » selon Moscovici.

« Même les Italiens ont fait le choix d’un gouvernement résolument euro-sceptique et xénophobe qui, sur les questions de migration et de budget, tente de se débarrasser des obligations européennes ». Pour ces politiciens, Bruxelles et l’Europe – ajoute Moscovici – seraient la cause de tous nos maux et il est temps que les gens, les vrais comme ils pourraient le leur dire, reprennent le pouvoir aux mains de technocrates. Cette idée a déjà été au cœur de la campagne du Brexit, avec le slogan «Reprendre le contrôle» ». Cette vision « est aujourd’hui recyclée quotidiennement par les eurosceptiques d’Europe centrale, d’Autriche ou d’Italie. Orban ou Salvini prétendent tous avoir le monopole de la représentation de la « volonté populaire ». C’est une rhétorique fallacieuse, mais sans aucun doute efficace: leurs succès électoraux en sont la preuve », conclut-il.

Répondant à une question sur d’éventuels changements dans la manœuvre italienne, Moscovici a répété qu’il s’agissait d’un « début », d’un « premier signe positif ». Et pourtant – a-t-il averti – « nous devons procéder étape par étape: nous attendons le 15 octobre pour le projet de budget italien comme celui des autres pays de la zone euro ». Ensuite, at-il poursuivi, « nous aurons un dialogue avec le gouvernement italien sur la base de chiffres détaillés, non seulement sur le niveau du déficit, mais également sur le déficit structurel le plus important, la trajectoire de croissance, la trajectoire de la dette ».

« La Commission européenne – a-t-il ajouté – est présente pour faire respecter les règles, des règles qui ne sont pas stupides, des règles qui garantissent le contrôle d’une dette importante comme celle de l’Italie, ainsi que des dettes publiques d’autres pays. Nous respecterons ces règles – a-t-il averti – dans un esprit de dialogue mais également dans le but d’éviter deux obstacles: le premier est une crise entre Rome et Bruxelles, ce qui serait absurde, l’Italie est un grand pays membre de la zone euro. En ce qui concerne le second, augmenter la dette italienne n’est ni dans l’intérêt de l’Italie ni dans la zone euro. Pour tout cela – a conclu Moscovici – notre tâche est de veiller à ce que les règles soient respectées ».

En Europe, « nous avons des règles assez précises », qui « ne sont pas stupides » et « disent que le déficit nominal doit être contenu, inférieur à 3% et que le déficit structurel doit s’améliorer ». C’est « une donnée que je ne connais pas, une dynamique que nous devons analyser et c’est pourquoi nous devons attendre que les détails soient communiqués » par l’Italie. « Avec 2,4% – dit le commissaire européen Moscovici – il y a un risque, il est possible que le déficit structurel ne se trouve pas dans la trajectoire fixée par le pacte de stabilité et de croissance ».

« Moscovici dit des bêtises. En Italie, il n’y a ni racisme ni xénophobie, mais enfin un gouvernement choisi par les citoyens qui a bloqué les passeurs et fermé les ports aux immigrants clandestins. Nous en avons assez des insultes de Paris et de Bruxelles « , répond Matteo Salvini..

#Moscovici parla a vanvera, in Italia non c’è nessun razzismo o xenofobia, ma finalmente un governo scelto dai cittadini che ha bloccato gli scafisti e chiuso i porti ai clandestini.

Siamo STUFI degli insulti che arrivano da Parigi e Bruxelles. https://t.co/J6Gr6wj9u2 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 3 octobre 2018

Moscovici parle en vain, en Italie il n’y a pas de racisme ou de xénophobie, mais enfin un gouvernement choisi par les citoyens qui a bloqué les bateaux et fermé les ports aux immigrés clandestins.

Nous en avons marre des insultes venant de Paris et de Bruxelles.

ilmessaggero.it

Adaptation Yandex