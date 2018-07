La Syrie dénonce la coalition américaine pour avoir tué 30 civils à Boukamal

La France fait partie de la coalition US! Les habitants refusent des milices Kurdes *FDS dans leurs villages, la coalition bombarde!

Damas : L’agression de la Coalition internationale contre la banlieue de Boukamal est injustifiable

Damas – Le ministère des AE et des Expatriés a indiqué que l’agression menée par la Coalition internationale illégale contre les citoyens syriens dans les deux localités de Baghouz Foqani et Soussa dans la banlieue de Boukamal est injustifiable et a pour objectif d’exercer des pressions sur les habitants qui avaient proclamé leur rejet de l’entrée des milices des « FDS » dans leurs villages.

Dans un message qu’il a adressé au Secrétaire général de l’ONU et au président du Conseil de sécurité, le ministère a assuré que la Coalition illégale n’avait réussi qu’au meurtre des innocents syriens et à la destruction des infrastructures tout au long du fleuve de l’Euphrate, notamment les ponts, les écoles, les installations de pompage d’eau et les centrales de la génération et de la transformation de l’électricité.

« La Syrie réitère son appel à certains pays membres de la Coalition qui ont le moindre sentiment humanitaire à se retirer immédiatement de la Coalition et à ne pas autoriser Washington, Paris et Londres à poursuivre la tromperie de la communauté internationale quant à leurs véritables intentions hostiles d’imposer leur hégémonie au peuple du monde », a-t-il dit.

Et le ministère de conclure : « La Syrie réitère sa réclamation aux Nations unies de préserver la sécurité et la paix internationales, de jouer leur rôle en toute honnêteté et impartialité et de ne pas suivre les politiques américaines, israéliennes et occidentales non crédibles ».

A. Chatta

*FDS Forces démocratiques syriennes

sana.sy