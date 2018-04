Des avions russes fracassent les terroristes dans le sud d’Idlib pendant l’attaque de cette nuit

Les Forces aérospatiales russes écrasent les terroristes dans le sud d’Idlib, Syrie

By Andrew Illingworth

BEYROUTH, LIBAN, 08h20 – Dans la nuit du lundi au mardi, des avions de guerre russes ont frappé les forces rebelles et leurs ressources à différents points dans la campagne sud de la province d’Idlib.

Les rapports indiquent que, en particulier, la puissance aérienne russe a attaqué les positions tactiques des djihadistes, les sites de stockage, les camps et les mouvements dans et autour de la ville d’Al-Habit (près du bastion militant de Kafr Nabudah).

Les frappes aériennes russes dans le sud de l’Idlib ont été, en même temps, complétées par le bombardement massif des forces rebelles par l’armée syrienne à Al-Latamenah, Kafr Zita et Zakat avec des roquettes Smerch (détails ici:).

L’artillerie de l’armée syrienne et les avions de guerre russes frappent souvent des cibles rebelles dans le nord de Hama et le sud d’Idlib (parfois quotidiennement) en réponse aux bombardements insurgés des zones contrôlées par le gouvernement et comme moyen d’empêcher les mobilisations des militantes.

