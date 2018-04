Assad accuse les États-Unis, le Royaume-Uni et la France de soutenir les terroristes depuis le début de la guerre de Syrie

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les frappes avaient été menées en violation des normes et principes du droit international

By News Desk

Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France, qui ont frappé la Syrie, ont soutenu les terroristes depuis le début de la guerre civile du pays et n’ont pas aidé Damas dans la lutte anti-terroriste, a déclaré lundi le président syrien Bachar Assad lors d’une réunion avec Hossein Jaberi Ansari, assistant principal du ministre iranien des Affaires politiques spéciales.

« Ces États et groupes, qui sont leurs pions dans les pays de la région, soutiennent les terroristes depuis le premier jour de la guerre contre la Syrie. Leur récente agression n’a pas réussi à arrêter la guerre contre le terrorisme, qui se poursuivra jusqu’à ce que le contrôle de toutes les terres syriennes soit rétabli », a déclaré M. Assad, cité par son service de presse présidentiel.

Ansari, à son tour, a déclaré que cette agression tripartite a été déclenchée par les victoires de l’armée gouvernementale syrienne et ses alliés contre les terroristes, depuis les États occidentaux préoccupés par les implications du succès militaire de Damas.

Le 14 avril, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France ont lancé plus de 100 missiles sur des cibles multiples en Syrie en réponse à l’attaque présumée d’armes chimiques à la Douma de Ghouta Est qui aurait eu lieu le 7 avril. Le gouvernement syrien a nié les accusations et a déclaré que le groupe terroriste Jaysh al-Islam avait organisé l’attaque pour justifier une éventuelle intervention étrangère en Syrie.

Selon le ministère russe de la Défense, la plupart des missiles occidentaux ont été abattus par la défense aérienne syrienne. Damas, qui a déclaré à plusieurs reprises qu’elle avait éliminé ses stocks d’armes chimiques, a déclaré que l’attaque avait endommagé les infrastructures syriennes et blessé trois civils. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les frappes avaient été menées en violation des normes et principes du droit international.

almasdarnews.com

Adaptation Yandex