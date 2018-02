⚫La cérémonie des adieux pour le pilote de combat Roman Filipov

Apres les funérailles, le cortège funèbre a passé au cimetière Kominternovskoe, où le pilote a été enterré à l’Allée des Héros avec les honneurs militaires au milieu des rafales de tirs.

Le 3 février l’avion d’attaque Su-25 piloté par Roman Filipov a été abattu au-dessus de la zone de désescalade d’Idlib par le missile antiaérien portatif.

Le pilote s’est éjecté et lors du combat inégal, entouré par des rebelles, s’est fait sauter avec la grenade.

Pour l’héroïsme, le courage et la bravoure durant le service militaire le commandant Roman Filipov a été proposée à titre de la médaille de Héros de la Russie par le Ministre de la Défense, général d’armée Sergueï Choïgou.

Le commandant Roman Filipov a été décoré à titre de la médaille de Héros de la Russie (posthume) par le décret du Président de la Fédération de la Russie № 55 du 6 février.

Aujourd’hui, le Président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a exprimé ses condoléances liées à la mort du pilote au dirigeant russe Vladimir Poutine lors d’une conversation téléphonique.

Thousands of Russians pay tribute and say their farewells to the late Russian flying ace, Hero of #Russia Roman Filipov who sacrificed himself fighting terrorists in #Syria #ForeverInOurHearts pic.twitter.com/QzJfq0NeWC

— Russia in RSA 🇷🇺 (@EmbassyofRussia) 8 février 2018