Les sportifs russes défilent à #Pyeongchang2018 sous la bannière olympique

Les athlètes russes participent à la cérémonie d’ouverture des JO-2018 de Pyeongchang, en Corée du Sud, sous la bannière olympique.

Les sportifs russes, arrivés en Corée du Sud pour prendre part aux Jeux olympiques 2018, défilent lors de la cérémonie d’ouverture sous la bannière olympique.

Les spectateurs présents dans le stade de Pyeongchang ont salué l’équipe russe

Pour le moment, 168 sportifs russes considérés comme «propres» par le CIO sont admis à participer aux JO sous la bannière olympique, en raison de la suspension du Comité olympique russe.

À quelques heures de la cérémonie d’ouverture des JO, l’appel des 47 Russes qui souhaitaient bénéficier d’invitations du CIO aux Jeux olympiques de Pyeongchang a été rejeté par le Tribunal arbitral du sport. Parmi eux figurait notamment l’étoile russe de short-track Viktor Ahn, d’origine coréenne et sextuple champion olympique.

Auparavant, le TAS avait levé les sanctions et suspensions à vie infligées à sportifs russes par le CIO pour leur implication présumée dans «un système de dopage d’État» qui a valu à la Russie d’être suspendue des JO d’hiver.

Par la suite, le Comité national olympique de Russie a demandé au CIO d’envoyer des invitations à Pyeongchang aux 15 des 28 Russes disculpés, les 13 autres étant soit retraités, soit non-qualifiés pour les JO de 2018. Pourtant, le CIO a refusé d’inviter les intéressés aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

fr.sputniknews.com

