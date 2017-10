France :Les citoyens qui se sont joints au Djihad devraient mourir sur le champ de bataille

Mme. Parly comme Hollande, ces mots reviennent à dire « Assassinat »! Cette mascarade a peut-être déjà débuté!

By Peter Koenig

Ministre français : Les citoyens qui se sont joints au Djihad devraient mourir sur le champ de bataille – « Nous ne voulons pas qu’ils reviennent »

L’Associated Press a rapporté dans le New York Post du 21 octobre 2017, qu’au cours de l’apogée de l’Etat islamique (EI), on estime qu’environ 30 000 citoyens du monde entier se sont rendus au Moyen-Orient, principalement en Syrie et en Irak, pour se joindre à l’EI en tant que combattants jihadistes. On estime qu’il y avait environ 6 000 Européens, pour la plupart originaires de France, d’Allemagne et de Grande-Bretagne, dont un grand nombre d’origine immigrée. Une étude a révélé que moins de 10 % des gens étaient convertis à l’islam.

Après la défaite de l’EI dans la ville de Raqqa, au nord de la Syrie, ancienne forteresse de l’EI et capitale artificielle du califat de l’État islamique (EI), environ un tiers des djihadistes européens sont rentrés chez eux, où beaucoup attendent d’être jugés en prison. D’autres sont libres et sous surveillance. Ils sont facilement instrumentalisables par les services secrets occidentaux, en tant que djihadistes, laissant toujours une pièce d’identité derrière eux; il y a des actes de « terreur » sous faux drapeaux, immédiatement revendiqués par l’EI, à travers l’agence de presse de l’État islamique (EI), Amaq. Il ne serait pas surprenant, cependant, que la CIA, le Mossad, le MI6 and co. aient passé un contrat pour instrumentaliser ces djihadistes.

D’autres combattants européens du djihad sont toujours laissés sur les champs de bataille défaits, cachés dans les ruines de Raqqa, certains capturés – et menacés de mort immédiate par exécution. Ils n’ont pas été recherchés dans leur pays d’origine européen. Ces pays n’avaient alors ni le temps, ni l’intérêt de s’occuper de ces gens, de leurs citoyens désespérés et sans gouvernail. « Qu’ils meurent sur le champ de bataille », on ne veut pas qu’ils reviennent.

Alors que la plupart des gouvernements européens n’ont pas osé l’exprimer avec autant de franchise, la ministre française de la Défense, Florence Parly, a déclaré sur Europe 1, la semaine dernière :

« Si les djihadistes français périssent dans cette bataille, je dirais que c’est tant mieux. »

Les ordres étatsuniens étaient du même tonneau :

« Notre mission est de veiller à ce que tout combattant étranger qui est ici, qui a rejoint l’EI d’un pays étranger et qui est venu en Syrie, meure ici en Syrie « , a déclaré Brett McGurk, le premier envoyé étatsunien de la coalition anti-EI, lors d’une interview à la télévision Al-Aan basée à Dubaï. « S’ils sont à Raqqa, ils vont mourir à Raqqa. »

Autant dire qu’aucun prisonnier n’est enlevé, qu’ils doivent tous être neutralisés, un euphémisme pour dire assassinés.

Imaginez, que cela vient des pays qui ont créé, formé et financé l’EI. Ensuite, ils ont nourri l’EI dans le but de répandre la destruction, le chaos et l’assassinat dans tout le Moyen-Orient, en mettant l’accent sur la Syrie et l’Irak. Ce sont les gouvernements de l’OTAN qui ont laissé leurs jeunes gens sans espoir, à la recherche d’une « raison d’être », d’un but dans la vie.

Désespérés sans espoir ni conseils, bon nombre d’entre eux n’ont aucun revenu, aucune chance dans notre société occidentale ultra-concurrentielle et sans merci – c’est ce qu’ils étaient à l’époque, lorsqu’ils ont rejoint le Jihad et c’est ce qu’ils sont aujourd’hui – au point d’être massacrés avec la permission de leurs gouvernements qui ont créé l’armée pour laquelle ils se sont portés volontaires – par désespoir.

Ces gouvernements européens étaient et sont d’abord intéressés par l’OTAN, la guerre et la satisfaction de leurs maîtres à Washington, mais pas par l’offre d’emplois ou de filets de sécurité sociale pour les jeunes, les chômeurs, les désespérés. Ces gouvernements doivent détruire le monde comme une priorité en raison de l’avidité et de la satisfaction de leur propre élite, pour le profit de l’industrie de la guerre. Ils ne se soucient pas des générations de jeunes qui ont été tués ou sans avenir en Syrie, en Irak ou même chez eux – et maintenant ils ordonnent, oui, littéralement de tuer leurs propres citoyens, qui sont partis parce que leur économie néolibérale – néofasciste – n’avait pas d’espace et d’intérêt pour aider leurs citoyens sans espoir et sans espoir de trouver un but dans la vie, un emploi décent, un toit au-dessus de leur tête – et, ce qui est le plus important, l’intégration dans la société. Se sentant rejetés, ils se sont sentis inspirés par la propagande djihadiste initiée par l’Occident – et laissés à combattre une guerre horrible sans objectif financée par l’Occident.

C’est la même Europe – dirigée par un noyau de criminels en cols blancs non élus à Bruxelles, la Commission européenne, les mêmes Européens, plutôt que de s’occuper du bien-être de leur propre territoire, ils collaborent avec leurs amis financiers transatlantiques de Wall Street, de la FED, des institutions de Bretton Woods, planifiant de voler les ressources naturelles à d’autres pays pauvres, en les endettant et en les faisant chanter. La même Europe de l’OTAN avec des centaines d’années d’histoire de colonialisme brutal à travers le monde. La déclaration de Mme Parly doit avoir été approuvée par le président Macron, qui a gardé le silence lors de la condamnation à mort de citoyens djihadistes français par son ministre de la Défense. Macron vient de mettre en place un « état d’urgence permanent » – essentiellement la loi martiale – dans la Constitution française, qui entrera en vigueur le 1er novembre 2017 – le premier pays européen à le faire. L’état d’urgence était en vigueur en France – surveillance policière et militaire permanente dans toute la France – depuis les meurtres de Charlie Hebdo en janvier 2015. Malgré cette loi, 43 attentats terroristes ayant fait des centaines de morts, se sont produits en France jusqu’ à ce jour. Il ne fait aucun doute que d’autres pays de l’UE suivront l’exemple de Macron. Il n’y a manifestement pas de place pour les ex-djihadistes français en France. Un responsable kurde anonyme du YPG a déclaré que les étrangers qui se battent jusqu’à la fin seront « éliminés ». En d’autres termes, nous ne faisons pas de prisonniers – en suivant le diktat du ministre français de la Défense et de l’envoyé étatsunien McGurk. Le YPG est une puissante milice sécessionniste kurde, financée et soutenue par Washington. La source anonyme a également déclaré que, pour les quelques prisonniers qu’ils avaient capturés, les Kurdes, eux aussi, ont tenté d’atteindre les pays d’origine des prisonniers : « Nous essayons de les livrer. Mais beaucoup ne voudraient pas emmener leurs détenus « , a-t-il ajouté, ajoutant qu’il s’agissait de questions délicates qui ne devaient pas être discutées avec les journalistes. « Le sentiment général en Europe du Nord est que nous ne voulons pas que ces gens reviennent, mais je ne pense pas que quelqu’un ait pensé aux alternatives « , a déclaré Pieter Van Ostaeyen, un expert sur les djihadistes belges. Il insinue les complications liées à la poursuite des rapatriés et explique comment les suivre lorsqu’ils quittent la garde à vue. « Vous comprenez pourquoi la résolution préférée est de ne pas revenir », a déclaré Bruce Hoffman, directeur du programme d’études sur la sécurité de l’Université de Georgetown et auteur de » Inside Terrorism « . Consciemment ou non, la ministre française Parly a déclaré que c’était le meilleur résultat. « Nous ne pouvons rien faire pour empêcher leur retour, sinon neutraliser le maximum de djihadistes dans ce combat « , a-t-elle déclaré. Il est honteux de constater que tout le sens des droits de l’homme, de la Convention de Genève sur les prisonniers de guerre, a été effacé des cerveaux sans esprit et immoral des politiciens occidentaux. Aucun pays n’admet ouvertement de refuser de laisser revenir les citoyens qui ont rejoint l’État islamique, y compris les femmes et les enfants. L’Allemagne et la Russie font exception à cette sinistre règle. Les diplomates allemands affirment que tous les citoyens allemands « ont droit à une assistance consulaire ». La Russie fait tout son possible pour rapatrier ses citoyens qui veulent rentrer chez eux, avec un effort particulier pour les enfants orphelins et les femmes des djihadistes russes tués. C’est encore une fois incroyable de voir la différence d’approche humaine entre l’Orient et l’Occident décadent. Dans ses derniers mots lors de la cérémonie de clôture du Festival des jeunes de Sotchi, M. Poutine a averti que la perte de l’éthique et des valeurs morales dans la société est pire que les bombes nucléaires. le-blog-sam-la-touch.over-blog.com Source informationclearinghouse.info Traduction SLT Peter Koenig est économiste et analyste géopolitique. Ancien employé de la Banque mondiale, il a beaucoup travaillé dans le monde entier dans les domaines de l’environnement et des ressources en eau. Il enseigne dans des universités étatsuniennes, européennes et sud-américaines. Il écrit régulièrement pour Global Research, ICH, RT, Sputnik, PressTV, The 4th Media (Chine), TeleSUR, The Vineyard of The Saker et d’autres sites Internet. Il est l’auteur Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed (Implosion – Un thriller économique sur la guerre, la destruction de l’environnement et la cupidité des entreprises) – fiction basée sur des faits et sur 30 ans d’expérience au sein de la Banque mondiale à travers le monde. Il est également co-auteur de The World Order and Revolution! – Essays from the Resistance. (L’Ordre et la Révolution Mondiale! Essais de la Résistance.)