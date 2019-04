Les États-Unis déploient deux porte-avions en Méditerranée comme un puissant message à la Russie

Chef Poutine, oui Chef Xi! Les Yankee voudraient nous faire peur, ils ne connaissent pas nos missiles tueurs de porte-avions! Hé, non! 😎😅😂

By Muraselon

Les Etats-Unis ont déployé pour la première fois depuis 2016 deux porte-avions de classe Nimitz, l’USS John C. Stennis et l’USS Abraham Lincoln, en mer Méditerranée.

Le groupe d’attaque du John C. Stennis Carrier et le groupe d’attaque Abraham Lincoln mènent des opérations à double porte-avions, ce qui permet à deux groupes de frappe de collaborer avec des alliés et partenaires clés dans la zone d’opérations de la 6e flotte des États-Unis, a indiqué la marine américaine.

En plus du porte-avions, un groupe de frappe comprend généralement un croiseur de missiles guidés, deux ou trois destroyers de missiles guidés, un sous-marin d’attaque et un navire ravitailleur.

Ensemble, les groupes d’intervention achèveront un entraînement au combat de haut niveau, ce qui améliorera l’interopérabilité avec les principaux alliés et partenaires de l’Union européenne. C’est l’objectif principal de ces opérations à double porte-avions, mais ce n’est pas une coïncidence si ces opérations ont lieu à une époque où la marine russe, et même la marine chinoise, opère de plus en plus dans cette région.

La Russie n’a cessé d’accroître sa présence militaire en Méditerranée depuis 2015, date à laquelle l’armée russe s’est jointe aux forces de Damas en Syrie.

muraselon.com

Adaptation Yandex