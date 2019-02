Madame Parly, il faut que tu arrêtes de nous prendre pour des idiots, un Renault Kangoo à 20 000 euros contre 14 missiles sur la Syrie à 3 000 000 [3 millons] euros pièce

Sur les 14 missiles, coût de l’opération 100 000 000 [100 millions] d’euros, la plupart de ces missiles français n’ont pas pu être tirés, ont été paralysés par les forces aérospatiales de la Fédération de Russie, par le brouillage A2AD-X1-PUTIN-936 ou détruits par la défense syrienne, un sous-marin anglais n’a pas pu tiré ses missiles, a été brouillé et pris en chasse par deux sous-marins russes, les sous-marins « B-268 Velikiy Novgorod et B-271 Kolpino, les deux submersibles, des SSK se seraient illustrés lors des frappes menées par la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis contre Damas, en perturbant le déroulement de la phase de tir d’un sous-marin britannique. » Cela se passait le 13 février 2018.

Alors tu nous parles, Madame, d’un Renault Kangoo qui a été brûlé devant la Tour Eiffel, pourquoi ses militaires ont-ils pris la fuite? Tu dis qu’ils luttaient contre le terrorisme, un Kangoo non armé, il est impossible de te croire.

En Syrie, contre les terroristes, même ceux que la France a envoyé en Syrie, il n’y a aucune différence, un terroriste est un terroriste, face à ses terroristes, les « Syrian Army » du président Assad luttent jusqu’à la mort, Madame, Yandex.

Donald #Trump annonce que des frappes militaires sont en cours sur la #Syrie, en collaboration avec la France et le Royaume Uni https://t.co/vXtkc3gOjn @IntropaJacques La guerre vient d’être lancée ici, les défenses aériennes syriennes défendent maintenant le ciel #Syria pic.twitter.com/5C3DEwd7l5 — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 14 avril 2018

Les frappes aériennes sur la #Syrie étaient «pour l’honneur de la communauté internationale» – #Macron https://t.co/4IxGIjdzs6 via @IntropaJacques Le laboratoire chimique trouvé par la #Russie mettra à défaut l’accusation et l’attaque de la #France d’un pays souverain, la Syrie pic.twitter.com/cIh2Nrd7FA — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 18 avril 2018

#Poutine a fait comprendre à #Macron que l’attaque de missiles contre la #Syrie était une violation extrêmement grave du droit international https://t.co/TVJX5HQPNx @IntropaJacques Macron s’est donné le droit de frapper la Syrie, de quel droit, sur quelle juridiction? #Russie pic.twitter.com/aQWLQcM6T0 — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 23 avril 2018

Yandex a bien répondu, merci Chef Poutine.