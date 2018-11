Syrie: L’armée syrienne capture un missile antichar avancé américain en possession de Daech

Comment Daech si isolé et en loques, opérant dans les vastes étendues du désert syrien, a pu entrer en possession d’un tel missile?

By Muraselon

Syrian Army Captures Advanced US-Made Anti-Tank Missile From ISIS . (Photo)

[L’armée syrienne capture un missile antichar avancé de fabrication américaine à Daech. (Photo)]

Vers la fin de l’opération de l’armée syrienne contre les terroristes de Daech dans la région syrienne d’Al-Safa, les troupes syriennes ont capturé une version avancée du système de missiles TOW de fabrication américaine du groupe terroriste.

Comme le suggère le mot « avancé », le système TOW de fabrication américaine capturé est l’un des derniers modèles de la conception des missiles antichars, dont l’acquisition est généralement réservée aux proches alliés américains.

Plus précisément, la variante de missile TOW trouvée en possession de Daech était le BGM-71E-1B, une version qui, par rapport au TOW standard, fournit une ogive avec une grande capacité de perforation, une portée d’environ 50 % supérieure et un comportement plus réactif du guidage.

La plus grosse ogive avec son dispositif prolongé représente une grave menace pour les chars de l’armée syrienne, même les plus mieux protégés, qui possèdent certaines des blindages super protégées [qu’elles soient en cage ou réactives aux explosifs] parmi les chars modernes et dont la conception TOW standard ne permet généralement pas d’assurer la destruction.

Depuis le début du conflit syrien, la fourniture de missiles TOW de fabrication américaine et d’autres systèmes d’armes de fabrication américaine et occidentale aux forces rebelles qui se sont finalement retrouvées entre les mains de groupes terroristes tels d’Al-Qaida et Daech a été une question controversée – un problème que l’armée américaine et le département d’État prétend inexistant.

On ne peut que se demander comment un groupe Daech si isolé et en loques, opérant dans les vastes étendues du désert syrien, a pu entrer en possession d’un tel missile et si le stationnement des forces spéciales américaines dans le sud de la Syrie [autour d’Al-Tanf] à environ 150 à 200 kilomètres de la présence Daech peut ou peut ne pas avoir eu quelque chose à voir avec cela..

en.muraselon.com

Adaptation Yandex