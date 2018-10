🔴La Russie a mis au point un tueur de satellites

Les super-armes de Poutine, la Russie adapte son missile balistique tactique Iskander en une arme à lancement aérien

by Tyler Durden

Mysterious Photo Sparks Theory – Russia Has Developed Air-Launched Satellite Killer

Le 14 septembre 2018, une image d’un avion intercepteur MiG-31 Foxhound transportant un gros missile a laissé entendre que la Russie aurait mis au point un système d’arme anti-satellite lancé par voie aérienne, selon The Drive.

Le système de lancement a été photographié par le photographe de l’aviation ShipSash à l’aéroport de Zhukovsky [Joukovski], l’un des quatre aéroports internationaux de Moscou.

Zhukovsky est une base militaire expérimentale pour les armes aériennes russes, équivalente à la base aérienne Edwards Air Force Base aux États-Unis.

L’aéroport possède la deuxième plus grande piste au monde accessible au public, mesurant près de 18 000 pieds de long [5,4864 km].

Selon The Drive, le MiG-31 a été reconfiguré par son fabricant d’origine pour transporter des missiles hypersoniques connus sous le nom de Kinzhal. Il peut également être équipé d’une arme antisatellite ou d’un système de lancement spatial:

Le Mikoyan OKB travaille sur deux versions du MiG-31, appelées en interne « article 06 » et « article 08″. L’article 08 était supposé transporter le missile Kinzhal, déjà connu, l’article 06 étant une nouvelle version de l’intercepteur, qui avait un objectif tout à fait différent, comme potentiellement une arme antisatellite ou un système de lancement spatial. Le système, radar, suite de guerre électronique et points de suspension sous le fuselage ont été retravaillés dans l’attente du poids de la nouvelle fusée.

Ce ne serait pas la première fois que le MiG-31 était utilisé dans un projet anti-satellite. Il y a plus de 30 ans, en janvier 1987, le MiG-31D «article 07», qui était le porteur du missile anti-satellite 79M6, effectuait son premier vol. Les avions et les missiles étaient des éléments du système «Kontakt» anti-satellite 30P6. La fusée a été développée par KB Vympel. Le projet était en grande partie une réponse au système de missile anti-satellite lancé par les États-Unis, l’ASM-135, qui utilisait un F-15 modifié appelé le Celestial Eagle comme plate-forme de lancement. L’arme a été testée avec succès en 1985. »

Le MiG-31D a installé des « winglets » [stabilisateurs] verticaux sur les extrémités des ailes afin d’accroître la stabilité lorsqu’un missile antisatellite est sécurisé sous la cellule.

L’idée de Mikoyan OKB derrière le Mig-31D était de voler le plus haut et le plus vite possible pour que le lourd missile anti-satellite puisse tirer.

La Russie semble recycler un ancien programme spatial de l’ère soviétique qui utilisait le MiG-31 pour déployer de petites charges utiles en orbite au moyen d’un missile lancé à l’air ou, plus vraisemblablement, utiliser la force cinétique de l’arme pour détruire des satellites ennemis à basse altitude. Orbite terrestre:

« En 1997, MAPO MiG, tirant parti de son expérience de travail sur le MiG-31D, a commencé le développement du MiG-31S. Cet avion avait été conçu pour lancer des roquettes transportant de petits satellites dans l’espace. La fusée, baptisée RN-S lancée à partir d’un avion », d’une capacité allant jusqu’à 440 lbs [199,581 kg], devait être lancée à partir d’un avion volant à une altitude d’environ 51 000 à une vitesse de 1 865 km/h, Mach 2,8. La fusée a été mise au point par le bureau d’études Vimpel.

Le premier lancement était prévu pour 1999-2000 mais cela ne s’est jamais produit. En 2001, RSK MiG a tenté de relancer la conception de l’avion MiG-31S en tant que projet civil pour le lancement de petits satellites d’une masse de 220 lb ou moins. Ce projet n’a pas non plus évolué vers un état opérationnel et il y avait d’autres initiatives similaires impliquant le MiG-31 qui ont également échoué.

La possibilité pour la Russie d’intercepter les satellites espions américains en orbite terrestre avec souplesse et la surprise d’une plate-forme de lancement aérien MiG-31 serait très utile en temps de guerre. En outre, le fait de pouvoir lancer rapidement et de manière imprévisible de petits satellites-espions, en particulier pour remplacer ceux qui ont été mis hors de combat, sera l’un des outils les plus essentiels de la prochaine guerre..

zerohedge.com

Source The Drive

Adaptation Yandex

