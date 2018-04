🔴La Syrie remet à la Russie deux missiles de croisière américains non explosés

BEYROUTH, LIBAN, 07h05 – Selon l’agence de presse TASS qui prétend citer une source du ministère syrien de la Défense, l’armée syrienne a remis deux missiles de croisière américains intacts à l’armée russe.

— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 16 avril 2018

#ICYMI : Watch as #USSHiggins fires Tomahawk land attack missiles on April 14, targeting three known #Assad regime chemical structures in #Syria . In total, Higgins fired 23 TLAMs. Learn more âž¡ https://t.co/2CdtOGKBhP pic.twitter.com/o9FS1UZhvP

Les missiles de croisière en question avaient été utilisés pour attaquer la Syrie au cours d’une opération de frappe dirigée par les États-Unis contre des cibles militaires syriennes le 14 avril, mais n’ont pas explosé pour des raisons inconnues.

Les missiles capturés auraient été livrés aux forces militaires russes en Syrie le 17 avril et ont depuis lors été transférés à la Russie par avion le 18 avril. TASS dit que le ministère russe de la Défense n’a pas commenté à ce jour.

L’échec de la détonation des missiles peut être attribué à l’une des deux causes suivantes : premièrement, l’échec opérationnel général ou, deuxièmement, l’échec dû au brouillage par les systèmes de guerre électronique.

almasdarnews.com

*Erreur fatale – acte de l’esprit qui tient pour vrai ce qui est faux, et inversement erreur

Adaptation Yandex

Syria hands over to Russia two unexploded cruise missiles found after US strike – source https://t.co/ms0D4GlIyF pic.twitter.com/gudiYmA3sT

The precision strike was executed with #France and the #UK demonstrating our unquestionable resolve. —@TheJointStaff Director Lt. Gen. McKenzie

See the briefing slides and more: https://t.co/2CdtOGKBhP pic.twitter.com/cK8FKJVlZI

— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 15 avril 2018