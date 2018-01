La «mignonne» porte-parole de la Défense russe crée un compte Instagram officiel

Сегодня Министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К.Шойгу принял начальника генерального штаба вооруженных сил Турции армейского генерала Хулуси Акара и директора национальной разведывательной организации Турецкой Республики Хакана Фидана, находящихся в рабочей поездке в Москве.

A post shared by Россияна Марковская (@rossiyana_markovskaya) on Jan 18, 2018 at 6:18am PST