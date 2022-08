Macron téléphone à Poutine, ouais tu vois! Poutine, l’OTAN sera détruit en Ukraine

La Défense de la Fédération de Russie sur l’avancement d’une opération militaire spéciale sur le territoire de l’Ukraine le 20.08.2022. Les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent une opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la région du village d’Andreevka, dans la région de Kharkiv, à la suite d’une frappe avec des armes de haute précision des forces aérospatiales russes sur les positions de combat de la formation nationaliste « Kraken » et d’une unité de mercenaires étrangers, plus d’une centaine de militants, dont jusqu’à 20 mercenaires américains, ont été tués. Les frappes de l’aviation opérationnelle et tactique des forces aérospatiales russes à proximité du village de Velykykhailovka, dans la région de Dnipropetrovsk, ont presque complètement détruit le bataillon de la 110e brigade de défense territoriale des forces armées ukrainiennes, dont les pertes se sont élevées à au moins deux cents nationalistes tués et plus de 150 blessés. À la suite de tirs sur les positions de combat du bataillon de chars de la 28e brigade mécanisée dans la région du village de Kiselevka, dans la région de Mykolaïv, ainsi que du 212e bataillon de fusiliers des forces armées ukrainiennes dans la région d’Apostolovo, dans la région de Dnipropetrovsk, les pertes irrémédiables totales de l’ennemi se sont élevées à plus de deux cents personnes. Une frappe d’armes terrestres de haute précision sur la zone de concentration de personnel et d’équipement militaire du 27e bataillon de la 127e brigade de défense territoriale des forces armées ukrainiennes au nord de Kharkiv a détruit jusqu’à 130 militants et huit unités de véhicules spéciaux. Dans les zones des colonies de Zvanivka et Paraskovievka de la République populaire de Donetsk, des missiles de haute précision lancés par air dans les 3e et 12e bataillons de la 25e brigade aéroportée des forces armées ukrainiennes ont détruit plus de deux cents personnes, deux chars et sept véhicules spéciaux. Les frappes de l’aviation opérationnelle et tactique et de l’armée, des troupes de missiles et de l’artillerie sur les installations militaires sur le territoire de l’Ukraine se poursuivent. Au cours de la journée, sept postes de commandement des forces armées ukrainiennes ont été touchés, dont la 53e brigade mécanisée dans la région de Vodiane, la 58e brigade d’infanterie motorisée dans la région de Soledar de la République populaire de Donetsk, ainsi que de la main-d’œuvre et du matériel militaire dans 187 districts. Détruits: un lance-feu automoteur du système de missiles antiaériens Buk-M1 dans la région de Shevchenko, quatre dépôts de munitions dans les zones des colonies de Galitsynovka, Konstantinovka, Shabelkovka de la République populaire de Donetsk et Belaya Krynitsa de la région de Kherson, trois dépôts de carburant dans la région de Slobozhanska de la région de Kharkiv, Konstantinovka et Galitsynovka de la République populaire de Donetsk, ainsi que la station radar de contre-batterie ANTPQ-36 produite par les États-Unis dans la région de Kramatorsk. Les systèmes de défense aérienne russes ont détruit six véhicules aériens sans pilote ukrainiens dans les zones des colonies de Vrubovka de la République populaire de Lougansk, Novomikhaylivka, Staromynynivka de la République populaire de Donetsk, Bogoroditske de la région de Mykolaïv, Novozlatopol de la région de Zaporozhye et Fedorovka de la région de Kharkiv. En outre, 13 obus du système de roquettes à lancement multiple Vilkha ont été abattus dans les airs dans la zone de la centrale hydroélectrique de Kakhovka dans la région de Kherson et de la ville de Militopol dans la région de Zaporozhye. Au total, depuis le début de l’opération militaire spéciale, 267 avions, 148 hélicoptères, 1776 véhicules aériens sans pilote, 367 systèmes de missiles antiaériens, 4354 chars et autres véhicules blindés de combat, 809 véhicules de combat de systèmes de roquettes à lancement multiple, 3320 canons et mortiers d’artillerie de campagne, ainsi que 4969 unités de véhicules militaires spéciaux ont été détruits.

