Poutine, l’Ukraine sera russe

L’aviation russe a abattu un MiG-29 ukrainien près de Kryvyi Rih

Moscou. 30 juillet. INTERFAX.RU – Le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces aérospatiales russes avaient abattu un chasseur ukrainien MiG-29 près de Kryvyi Rih.

« Dans la région de Kryvyi Rih, des avions de combat des forces aérospatiales russes ont détruit un avion MiG-29 de l’armée de l’air ukrainienne », a déclaré samedi le porte-parole du ministère, Igor Konashenkov, lors d’un point de presse.

Selon lui, les systèmes de défense aérienne russes ont abattu 13 drones ukrainiens dans la région de Kharkiv, la RPD et Kherson au cours de la journée, ainsi que six obus du système de roquettes à lancement multiple et deux missiles balistiques Tochka-U dans la région de Kherson.

Au total, selon le ministère de la Défense de la Fédération de Russie, au cours de l’opération militaire en Ukraine, 261 avions, 145 hélicoptères, 1 644 drones, 361 systèmes de missiles antiaériens, 4 190 véhicules blindés, 772 véhicules de combat de systèmes de roquettes à lancement multiple, 3 217 pièces d’artillerie de campagne et mortiers, ainsi que 4 573 voitures ont été détruits.

interfax.ru

infosdanyfr.wordpress.com