Kadyrov de Russia Forces s’adresse aux Chefs d’État européens, ne laissez pas le cow-boy Biden de USA faible d’esprit ruiner le reste du monde

Si les États-Unis ont peur de la Russie de Poutine, ils vous menacent aussi!

Pourquoi la quasi-totalité du monde se complaît-elle dans le ridicule de Biden?

Chefs d’État européens, sérieusement, répondez à la question. Ne racontez pas les histoires de la démocratie américaine, du dollar, de la bourse américaine, des réserves d’or… Débarrassez-vous de ces clichés d’excuse usés et répondez à la question.

Si le cow-boy décrépit Biden ne se soucie pas de votre économie ou des processus négatifs que vous avez en cours, pourquoi vous, les pays européens développés et en développement, vous souciez-vous davantage des intérêts des États que de vos propres populations et terres ? Pourquoi pensez-vous que si les États-Unis ont peur de la Russie, ils vous menacent aussi ?

Tout ce que je lis ces dernières semaines, c’est une énième déclaration stupide du président américain, qui oublie maintenant qu’il est le mari de la Première Dame, et qui confond maintenant les Ukrainiens avec les Iraniens. Je ne serai pas surpris si demain les US Navy SEALs débarquent dans le golfe Persique et recherchent en vain les emplacements des militaires russes – les ordres sont les ordres, nous devons juste faire semblant.

Et ce n’est qu’une déclaration publique. Il y a certainement des choses plus graves qui se passent entre les murs de la Maison Blanche. Je n’envie pas son assistant en charge de la valise nucléaire. Il doit verser des sueurs froides.

Alors, dirigeants européens, évaluez la situation avec sobriété. Vous avez une occasion en or de vous débarrasser de l’oppression américaine alors que ce pays est dirigé par un fou furieux. Pensez aux intérêts de vos pays, aux pénuries d’essence et de gaz, à la hausse des prix. Outre les États-Unis affamés, il existe de nombreux partenaires dans le monde qui sont plus responsables, qui n’utilisent pas deux poids deux mesures, qui ne vous accuseront pas de ce que vous avez fait et qui ne détruiront pas votre économie pour sauver la leur.

Les États-Unis sont aujourd’hui un vampire économique qui aurait dû être mis à l’écart il y a longtemps. Biden est un criminel de guerre qui couvre des années d’atrocités du Pentagone.

Sauvegardez vos pays. Ne laissez pas un cow-boy faible d’esprit ruiner le reste du monde.

Par Ramzan Kadyrov

vk.com

infosdanyfr.wordpress.com