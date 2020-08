Liban : Macron téléphone au défenseur du Moyen-Orient, il s’appelle, Poutine de Russia Forces

Russie, à l’avenir, Poutine installera des S-500 au Liban contre les projets sataniques d’Israel, des USA et de l’Occident, afin de protéger, la Syrie, le Hezbollah et l’Iran

Il y a longtemps que la France joue un jeu dangereux au Liban depuis l’ère Mitterrand, à double facettes, bafouant le droit international, la France autorise Israel à frapper la Syrie depuis le Liban, la France est complice

kremlin

Entretien téléphonique avec le président français Emmanuel Macron

Vladimir Poutine a eu une conversation téléphonique avec le Président de la République française Emmanuel Macron à l’initiative de la partie française.

Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont discuté en détail de la situation en République du Liban, en se concentrant sur les mesures prises par la Russie et la France pour apporter une aide humanitaire aux populations libanaises après l’explosion dans le port de Beyrouth le 4 août. Emmanuel Macron a fait part de ses impressions sur sa récente visite au Liban, ainsi que des résultats d’une vidéoconférence organisée par la France le 9 août pour rallier l’aide internationale à ce pays.

Au cours de l’échange de vues sur les développements politiques internes au Liban, la partie russe a réaffirmé sa position en faveur de l’unité nationale et de la souveraineté de la république. La nécessité de résoudre toute controverse par un processus composé et dirigé par les Libanais, basé sur un dialogue constructif et sans ingérence extérieure, a également été soulignée.

Les deux dirigeants ont également examiné divers aspects du conflit interne ukrainien, en particulier, ils ont salué les mesures supplémentaires de cessez-le-feu qui ont été approuvées lors de la réunion du groupe de contact de Minsk le 22 juillet. Le président russe a réitéré l’importance du strict respect par l’Ukraine de ses obligations concernant les aspects politiques des accords de Minsk, y compris un dialogue direct entre Kiev et Donetsk et Lougansk afin de légaliser le statut spécial du Donbass. Il a été convenu de poursuivre ce travail commun dans le cadre du format normand.

La situation actuelle en Biélorussie a également été évoquée.

Dans le cadre de l’agenda bilatéral et des préparatifs d’une éventuelle visite du président français en Russie, Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont exprimé leur intérêt mutuel à développer des liens dans les domaines politique, commercial, économique et humanitaire, et à prendre des mesures pour renforcer la sécurité et la stabilité européennes. L’importance d’une coopération plus poussée dans la lutte contre la propagation de l’infection par le coronavirus a été réaffirmée, compte tenu également de l’enregistrement récent d’un vaccin contre le coronavirus en Russie.

À cette occasion, Vladimir Poutine a présenté ses sincères condoléances pour le décès de citoyens français dans le sud-ouest du Niger.

en.kremlin.ru

Yandexfr

J’ai bien lu dans tes pensées, mon cher Poutine, I love You💞, Yandexfr.

Yandexfr écrit, il est vrai que Poutine de Russie est un phénomène, dans son électorat en Russie, il est approuvé à 86%, dans une émission en Allemagne, que pensez-vous du président Vladimir Poutine? Les jeunes allemands ont voté Poutine à 84%, les politiques ont eu peur, tellement la propagation du vote de Poutine a été énorme, ils ont supprimé l’émission!!!

Paraît-il, en France, Poutine serait élu président à 74%, Macron serait dans les choux, loin derrière, parmi les corbeaux du Larzac! HaHaHa! 😅😂🤣

Poutine est un baroudeur, un peu comme Zorro, d’Artagnan ou Robin des bois, qui s’approprierait l’or des riches pour donner aux pauvres.

Je le vois comme ça, mon Poutine.

Telephone conversation with President of France Emmanuel Macron https://t.co/ebSfQ6cpEd — President of Russia (@KremlinRussia_E) August 12, 2020

Yandexfr/Yandex Français/Yandex France/Yandex Freenom