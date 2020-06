Mon cher Poutine, ne croyait rien ce que dit Macron, la Gestapo de Macron tabasse toujours les Gilets Jaunes

Président Putin, en France, Macron et Castaner se croient tout permis, Goulag!

Vladimir Poutine a eu une longue conversation, par vidéoconférence, avec le président de la République française Emmanuel Macron

Les deux présidents ont discuté en détail d’un large éventail de questions internationales et bilatérales. Ils ont exprimé leur opinion commune sur la nécessité d’un partenariat entre la Russie et la France pour résoudre les questions internationales d’actualité et sur la recherche de moyens pour faire face aux défis mondiaux urgents, tels que le terrorisme international, le changement climatique et l’augmentation du potentiel de conflit dans de nombreuses régions du monde. La mise en commun des efforts pour lutter contre l’infection par le coronavirus et en surmonter les conséquences reste une tâche d’actualité.

Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont fait remarquer qu’en tant que membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, la Russie et la France ont une responsabilité particulière dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, conformément à la Charte des Nations unies, qui a été signée le 26 juin, il y a exactement 75 ans. L’initiative russe de tenir une réunion des chefs d’État – membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies est destinée à jouer un grand rôle dans ce contexte.

Les deux présidents ont analysé différents aspects de la stabilité stratégique. Ils ont souligné l’importance de préserver les mécanismes actuels de contrôle des armements et de renforcer la prévisibilité et la confiance dans la sphère militaire. Il a été convenu d’intensifier le travail conjoint sur ces questions dans le cadre du format « deux plus deux » avec la participation des ministres des affaires étrangères et de la défense.

Dans le prolongement des accords conclus lors des pourparlers de Bregancon en août 2019, les deux présidents ont continué à échanger leurs points de vue sur les moyens d’établir un nouveau système de sécurité européen en vue de promouvoir la coopération et la stabilité sur le continent. Ils se sont mis d’accord sur une liste des principaux domaines de dialogue bilatéral entre les ministères concernés sur ces questions et d’autres.

Les deux dirigeants ont mené une discussion approfondie sur les crises régionales. Des préoccupations ont été exprimées quant à l’absence de progrès dans la mise en œuvre des dispositions clés des accords de Minsk de 2015 et des décisions prises à Paris le 9 décembre 2019. Le dirigeant russe a souligné la nécessité pour l’Ukraine de respecter ses engagements sur les aspects politiques du règlement et a noté qu’il n’y a pas d’alternative au dialogue direct de Kiev avec Donetsk et Lougansk.

Les deux présidents ont exprimé leur préoccupation mutuelle concernant la poursuite des hostilités en Libye. Ils ont soutenu un cessez-le-feu immédiat et la reprise du dialogue intra-libyen conformément aux conclusions de la conférence de Berlin du 29 janvier 2020 et à la résolution 2510 du Conseil de sécurité des Nations unies qui les a approuvées, et ont noté la nécessité d’efforts internationaux concertés sur le règlement politique et diplomatique de la crise.

Lors de l’échange de vues sur la situation en Syrie, Vladimir Poutine a informé Emmanuel Macron des mesures prises par la Russie pour normaliser la situation dans la zone de désescalade d’Idlib. Les deux dirigeants partagent une approche de principe sur la nécessité de poursuivre la lutte sans compromis contre le terrorisme et de prendre des mesures pour améliorer la situation humanitaire en Syrie. Les ministres des affaires étrangères de la Russie et de la France continueront à discuter de cette question.

Les questions d’actualité du développement de la coopération bilatérale, avec un accent sur le changement climatique, l’Arctique et les utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire ont également été abordées.

Dans le cadre du 75e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre nationale, il a été souligné que la Russie et la France se souviendront toujours des pages glorieuses de la lutte commune contre le nazisme.

Vladimir Poutine a réaffirmé l’invitation faite à Emmanuel Macron de faire une visite complète en Russie. Le président français a accepté l’invitation avec gratitude.

Vladimir Poutine : Bonjour ! Excellent ! Je suis très heureux de te voir et de t’entendre, Emmanuel.

Emmanuel Macron : Je suis également très heureux de vous voir.

Vladimir Poutine : Comme nous en avions convenu, nous mettons aujourd’hui en œuvre votre proposition de tenir une vidéoconférence. Comme vous le savez, le 24 juin, nous avons organisé le défilé pour marquer la Victoire dans la Grande Guerre Patriotique, comme nous appelons cette grande tragédie, le défilé en l’honneur des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale.

Il s’agit de notre victoire commune. En Russie, nous n’oublierons jamais les Français qui ont combattu avec nos combattants, les soldats soviétiques sur le front de l’Est. Cela inclut l’escadron Normandie-Niémen. Il y avait aussi des combattants français dans d’autres unités. Des milliers de citoyens soviétiques ont combattu dans les rangs du mouvement de résistance français sur le territoire français. C’est sans aucun doute notre triomphe commun – la victoire sur le nazisme.

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à de nouvelles menaces. L’une d’entre elles est l’infection par le coronavirus. Pour cette raison, nous ne pouvons pas nous rencontrer en personne. Mais il me semble que nous avons déjà appris à travailler dans le format moderne. À certains égards, il est même plus efficace que nos réunions habituelles.

Cela dit, malheureusement, nos vieux problèmes et nos vieilles menaces, que nous devons surmonter ensemble, n’ont pas disparu. Je veux parler du terrorisme, des migrations incontrôlées, du changement climatique et des pandémies potentielles, au sens large du terme, celles qui sont liées non seulement à l’infection par le coronavirus mais aussi aux infections en général. Malheureusement, cela inclut également le système de contrôle des armes qui est en train d’être détruit. Tous ces problèmes figurent certainement à notre ordre du jour commun.

Je pense qu’aujourd’hui, nous allons discuter de tout ce que j’ai mentionné et nous parlerons, d’une manière ou d’une autre, de la croissance du potentiel explosif dans les points chauds. Nous parlerons probablement aussi des problèmes de l’Ukraine, des Balkans, de la Syrie et de la Libye – je sais que cela vous préoccupe.

Soit dit en passant, aujourd’hui est le jour où la Charte des Nations unies a été signée, il y a exactement 75 ans. Cela nous rappelle qu’il est toujours important de mettre en commun les efforts afin de résoudre des problèmes communs. Si nous voulons obtenir des résultats positifs, nous devons mettre nos efforts en commun.

Je sais que vous voulez organiser la coopération dans un très grand nombre de ces domaines. Nous soutiendrons vos propositions de toutes les manières possibles.

Je suis convaincu que nos travaux actuels seront également utiles. Mais je voudrais confirmer une fois de plus mon invitation au Président de la France, à vous, cher Emmanuel, à effectuer une visite complète en Russie.

