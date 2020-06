Russie : Deux chasseurs russes Su-27 et Su-30SM interceptent des bombardiers américains B-1B

HaHaHa! Les américains, Poutine les surveille de près, au moindre gestes des bombardiers, seront abattus

Des avions russes interceptent des bombardiers stratégiques américains en mer Baltique et en mer Noire

Deux avions de chasse russes, Su-27 et Su-30SM, ont intercepté les bombardiers stratégiques de l’US Air Force au-dessus des eaux neutres de la mer Noire et de la mer Baltique vendredi, selon un communiqué du ministère russe de la défense.

Le ministère a déclaré que les avions russes ont identifié les bombardiers stratégiques B-1B de l’US Air Force, après quoi « les bombardiers américains ont changé leur trajectoire de vol et se sont éloignés de la frontière de l’Etat russe ».

Après avoir accompli leur mission, les Su-27 et Su-30SM sont retournés à leurs bases.

Selon une déclaration du Commandement central des forces aériennes américaines, les bombardiers américains ont effectué un vol à long rayon d’action à travers l’Europe et la région de la mer Noire et ont été accompagnés par des avions ukrainiens, turcs, polonais, roumains et grecs à différentes étapes du vol.

Ruptly

Source Ministère russe de la Défense

Adaptation Yandexfr

Pendant la guerre froide, le 1er mai 1960, un avion espion américain Lockheed U-2 a été abattu au-dessus de l'Union soviétique

Aujourd’hui et depuis l’ère soviétique, les forces aérospatiales russes tireront DEUX missiles sur tout avion ennemi à quelques millièmes de secondes d’intervalle, ceci est inscrit dans le manuel militaire russe sur l’emploi des missiles, soit des S-300, S-400, plus tard, S-500 et S-700, ce sera toujours 2 missiles pour un avion ennemi, missiles balistiques ou missiles hypersoniques, en fait tout objet volant, les bombardiers US n’ont aucune chance de rentrer à la maison. Incident de l’U-2

Il est vrai que le président Poutine défend la Syrie, la Libye, l’Irak, le Venezuela, les pays africains… Je pense dans les années à venir, personne ou dictature ne pourra menacer ces pays, je pense que Poutine, qui ose, « KGB Putin les détruira »!

La Syrie est muni d’une défense russe et syrienne, Israel devrait s’y méfier!

KGB Putin est malin comme un ours, attend qu’un F-35 Adir israélien viole l’espace aérien syrien pour l’exploser par des missiles S-400, c’est pour dire aux américains que le F-35 n’est pas invisible aux radars du S-400.

À bon entendeur, la Syrie est Poutine.

