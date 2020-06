🇸🇾🇷🇺 Tout est Ok! Poutine livre des chasseurs MiG-29 à la Syrie

Si vous attaquez la Syrie, Poutine sera là pour vous défoncer la gueule! HaHaHa!😅😂🤣! Yes!

Damas, SANA – Une source militaire a indiqué que dans le cadre de la coopération militaire et technique entre la Syrie et la Russie et lors d’une cérémonie organisée dans la base de Hmeimim, la partie russe avait livré la 2 partie des chasseurs russes sophistiqués et modernisés « Mig-29 » à l’armée arabe syrienne.

Dans une déclaration à SANA, la source a fait savoir que les chasseurs, considérés comme plus efficaces que leur génération précédente, avaient survolé la base de Hmeimim vers leurs positions dans les aéroports militaires syriens, soulignant que les pilotes syriens commenceront au 1er juin 2020 à survoler les espaces aériens syriens à bord de ces chasseurs.



