Poutine : Le défilé du 75e anniversaire de la Victoire aura lieu le 24 juin 2020, Gloire au peuple soviétique

Hommage à ceux qui ont vaincu les nazis et d’honorer l’héroïsme et le sacrifice des anciens combattants – Vladimir Poutine

By Kremlin

Décret sur les défilés et les salutations à l’occasion du 75e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique et du Défilé de la Victoire

Vladimir Poutine a signé le décret sur la tenue de défilés militaires et de salves d’artillerie pour marquer le 75e anniversaire de la victoire dans la Grande Guerre nationale de 1941-1945 et du défilé de la Victoire du 24 juin 1945.

Pour marquer le 75e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre nationale de 1941-1945 et du Défilé de la Victoire du 24 juin 1945, afin de rendre hommage à ceux qui ont vaincu l’occupant nazi et d’honorer le grand exploit, l’héroïsme et le sacrifice des vétérans, le Président a décidé de tenir le 24 juin 2020 :

Des défilés militaires avec des armes et des équipements militaires et utilisant la bannière de la Victoire, symbole officiel de la Victoire du peuple soviétique dans la Grande Guerre nationale, conformément à la procédure établie, sur la Place Rouge à Moscou et dans d’autres villes russes, à 10 heures, heure locale.

Les salves d’artillerie à Moscou et dans d’autres villes russes, à 22 heures, heure locale.

Le ministère de la défense a reçu les instructions correspondantes.

Le 24 juin 2020 a été déclaré jour payé.

