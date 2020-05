La Russie envoie deux avions de lutte anti-sous-marine Tu-142MZ dans l’océan Pacifique

Pendant l’attaque de la Syrie par les US, UK et Macron le 14 avril 2018, la Russie a brouillé plusieurs missiles, bafouant le droit international, Macron a fait tiré 14 missiles, coût 42 millions d’€, une partie des missiles français n’ont pu être tirer à cause du brouillage russe, d’autres détruits par les missiles syriens avec un transfert de positions par les radars russes, d’ailleurs, deux sous-marins SSK russes , le B-268 Velikiy Novgorod et le B-271 Kolpino ont perturbé le déroulement de la phase de tir d’un sous-marin britannique