BEYROUTH, LIBAN, le 16 mai – L’armée russe a érigé un monument à la mémoire du pilote, Roman Filipov, à l’endroit où il a été parachuté après que son avion ait été touché dans le gouvernorat d’Idlib.

L’incident remonte au 3 février 2018, alors qu’il bombardait un groupe de terroristes dans la campagne d’Idlib.

Au lieu de se rendre aux terroristes après avoir été parachuté de son avion en chute libre, Filipov a choisi d’affronter le groupe de terroristes au lieu de se rendre.

La statue a été érigée sur une petite colline au milieu d’une oliveraie, où l’on trouve encore des traces de balles.

Les groupes terroristes ont ciblé le bombardier Su-25, avec le pilote Filippov à bord, à partir de systèmes de défense aérienne portables.

Le pilote a essayé de maintenir en vol l’avion touché, et a pu informer le commandement de l’attaque au missile de son avion.

Filipov a sauté en parachute après avoir perdu le contrôle du bombardier et a atterri dans une oliveraie de Saraqib qui était sous le contrôle de groupes terroristes, alors qu’il menait une bataille asymétrique.

Le ministère russe de la défense a déclaré que lorsqu’il s’est retrouvé entouré de terroristes, alors que la distance entre eux diminuait, il a fait exploser une bombe [grenade] avec ses derniers mots : « C’est pour vous les gars ! »

Video showing the site of the crash of a Russian jet after being shot down over Saraqib pic.twitter.com/tWGynAn62b

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) February 3, 2018