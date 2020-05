Victoire: Nasrallah, Hezbollah, affirme que les US, Israel et l’Arabie Saoudite sont Kaput en Syrie

Nasrallah dit « les alliés de la Syrie sont là » Merci Russia Forces de Poutine

Sayyed Nasrallah: La Syrie a triomphé dans la guerre qui avait été déclenchée contre elle

Beyrouth, SANA – Le Secrétaire général de Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a affirmé que la bataille politique que la Syrie mène n’est pas moins féroce que sa bataille militaire contre le terrorisme et ses soutiens.

Dans une allocution qu’il a prononcée, Sayyed Nasrallah a précisé que le plan de complot américano-israélien-saoudien avait commencé en 2011 pour viser la Syrie à cause de sa situation dans le conflit avec l’ennemi israélien et de sa position à l’égard de la cause palestinienne.

Et Sayyed Nasrallah de poursuivre : « L’objectif principal était d’affaiblir la Syrie et de la pousser à abandonner la Palestine et le Golan syrien occupé ».

Sayyed Nasrallah a indiqué que la Syrie avait mis en échec le plan de partition, auquel d’énormes fonds, des armes et des dizaines de milliers de terroristes avaient été consacrés.

Il a ajouté que la Syrie avait triomphé dans la guerre qui avait été déclenchée contre elle, grâce à la fermeté de sa direction, de son armée, de son peuple et à ses alliés qui se tiennent aux côtés d’elle, soulignant que les ennemis de la Syrie avaient tenté de réaliser politiquement ce qu’ils n’avaient pas réussi à réaliser militairement en Syrie.

