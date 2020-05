Président Poutine est le seul juge, accabler mon ami Jacques, Facebook et Macron, c’est le Goulag direct! Thank’s président Putin! On en envoie des missiles Kalibr, Ok, Jacques!

Merci, président Poutine de Russia Forces, Love You 💞💞💞, by Yandexfr.

Merci à mes visiteurs, vous êtes mes « Anges Gardiens », Que mon Dieu vous protège, au delà de l’espoir et parmi les dieux, soyez fidèles à vos convictions, il est avant tout un chemin difficile à parcourir, mais soyez persévérant, I Love You 💞💞💞, by Yandexfr.

Love You, 💞💞💞

Ce sont tous des « Loser », l’Assemblée Nationale ferme les les yeux sur le comportement du président de la république Emmanuel Macron, avec un accord avec Facebook, la « MAFIA » met à la dispositions de Facebook, plusieurs fonctionnaires payés par nos impôts, pourquoi faire, ce n’est pas juste… censurer les parties adverses ou nous détruire! « LOSER ».

« LOSER »😡😡😡

Un loser est un perdant. Il s’agit d’un anglicisme péjoratif qualifiant une personne manquant d’assurance et enchaînant les mauvais choix ou coups du sort. A l’inverse du winner, le loser est un minable, un raté.