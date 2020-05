🇷🇺 Un nouveau type de tueur de satellites émerge en Russie

La Russie développe une nouvelle arme pour détruire les satellites ennemis

BEYROUTH, LIBAN, le 3 mai – La publication américaine National Interest, spécialisée dans les affaires politiques et militaires, a écrit un article disant que la Russie développe une nouvelle arme antisatellite pour éliminer les satellites hostiles ou perturber leur travail.

Selon l’article, les spécialistes russes sont en train de créer un complexe équipé de très petits satellites et d’un petit moteur de propulsion, qui sera utilisé pendant sa première phase. Le complexe comprend également un avion intercepteur MiG-31.

Auparavant, le journaliste Bart Hendricks avait publié un article analytique dans lequel il recueillait des faits sans rapport les uns avec les autres – et incluait « quelques photos, des contrats gouvernementaux et des informations sur les essais », et dont il concluait que la Russie est en train de créer un système spécial appelé « Borovestnik », dont la mission est de détruire des satellites.

Hendricks a déclaré que Borovestnik serait équipé de petits satellites prédateurs. Il a affirmé avoir déjà vu des photos des tests et des expériences qui ont eu lieu dans la ville de Joukovski, dans la banlieue de Moscou.

Le journaliste a ajouté qu’il avait vu des photos d’un chasseur intercepteur MiG-31BM, qui transportait de très gros missiles qui ne ressemblaient ni à des missiles air-air ni à des missiles air-surface.

