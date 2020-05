🇷🇺 Mme. Maria Zakharova : Toute attaque US, la Russie répondra avec des armes nucléaires

La Force de Poutine est Poutine, et, ses femmes et ses hommes qui sont avec lui, comme, Zakharova, Lavrov, Shoigu

La Russie répondra avec des armes nucléaires à toute attaque de missiles balistiques américains

BEYROUTH, LIBAN, le 30 avril – La porte-parole du ministĂšre russe des Affaires Ă©trangĂšres, Maria Zakharova, a dĂ©clarĂ© que la Russie rĂ©pondrait par l’arme nuclĂ©aire Ă toute attaque amĂ©ricaine utilisant des missiles balistiques lancĂ©s depuis des sous-marins.

Commentant le rapport amĂ©ricain sur la fourniture de certains missiles balistiques transportĂ©s par des sous-marins amĂ©ricains avec des tĂȘtes nuclĂ©aires de faible puissance, Mme Zakharova a dĂ©clarĂ© que la Russie considĂ©rait cette mesure comme « dangereuse » et « dĂ©stabilisante ».

« Nous voyons que ce qui se passe efface dĂ©libĂ©rĂ©ment la frontiĂšre entre les armes nuclĂ©aires stratĂ©giques et non stratĂ©giques, et cela augmente le risque de conflit nuclĂ©aire », a-t-elle dĂ©clarĂ©, ajoutant que ce point de vue est Ă©galement soutenu par certains scientifiques amĂ©ricains et des membres du CongrĂšs.

Elle a soulignĂ© que toute attaque utilisant des missiles balistiques lancĂ©s Ă partir de sous-marins, quelles que soient leurs spĂ©cifications et le type d’ogives qui leur est fourni, sera considĂ©rĂ©e comme une attaque nuclĂ©aire, et il y aura une rĂ©ponse appropriĂ©e Ă celle-ci.

Elle a dĂ©clarĂ© : « Ceux qui veulent parler des capacitĂ©s nuclĂ©aires amĂ©ricaines … doivent rĂ©aliser que selon la doctrine militaire russe, de telles mesures seront considĂ©rĂ©es comme une raison pour la Russie de rĂ©pondre par des armes nuclĂ©aires. »

Cette dĂ©cision fait suite Ă un rapport publiĂ© sur le site web du DĂ©partement d’État, selon lequel les États-Unis ont dĂ©veloppĂ© des tĂȘtes nuclĂ©aires W76-2 de faible puissance et fourni des missiles balistiques Trident-2 Ă bord de sous-marins.

Maria Zakharova

Sur le potentiel déstabilisant des ogives nucléaires américaines à puissance réduite W76-2

Nous avons remarquĂ© la publication du 24 avril sur le site du DĂ©partement d’État amĂ©ricain, consacrĂ©e Ă la conception aux États-Unis d’ogives nuclĂ©aires Ă puissance rĂ©duite W76-2 et Ă leur installation sur les missiles mer-sol de sous-marins Trident II. La nĂ©cessitĂ© d’Ă©laborer et de dĂ©ployer des armes nuclĂ©aires Ă puissance rĂ©duite est prĂ©sentĂ©e comme une rĂ©action des États-Unis au « renforcement des menaces globales », notamment du « potentiel nuclĂ©aire » de la Russie et de la Chine.

Comme nous l’avons dĂ©jĂ expliquĂ© plusieurs fois, nous jugeons que cette dĂ©marche est dangereuse. C’est un Ă©lĂ©ment de dĂ©stabilisation. Selon nous, il s’agit manifestement d’effacer la distinction entre arme nuclĂ©aire stratĂ©gique et arme nuclĂ©aire non stratĂ©gique, ce qui entraĂźne la rĂ©duction du « seuil nuclĂ©aire » et la hausse du risque de conflit nuclĂ©aire. Nous ne sommes pas les seuls Ă ĂȘtre de cet avis. Ce point de vue est exprimĂ© notamment par des reprĂ©sentants Ă©minents de la communautĂ© acadĂ©mique amĂ©ricaine et mĂȘme au CongrĂšs amĂ©ricain.

Il faut comprendre une nouvelle fois, je voudrais le souligner, que toute attaque avec un missile mer-sol, indĂ©pendamment des caractĂ©ristiques de son ogive, sera considĂ©rĂ©e comme une attaque avec l’usage de l’arme nuclĂ©aire. Les amateurs du dĂ©bat sur la « flexibilitĂ© » du potentiel nuclĂ©aire amĂ©ricain doivent savoir que conformĂ©ment Ă la Doctrine militaire russe, ces actions seront considĂ©rĂ©es comme un prĂ©texte pour une riposte de la Russie avec l’usage de l’arme nuclĂ©aire. mid.ru

