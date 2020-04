By Kremlin

Vladimir Poutine a eu une conversation téléphonique avec le président de la République islamique d’Iran, Hassan Rouhani.

Les présidents ont discuté de la lutte contre la propagation de l’infection par le coronavirus. Dans ce contexte, Hassan Rouhani a remercié la Russie pour son aide à l’Iran. Il a été convenu d’intensifier la coopération entre les départements concernés, y compris les contacts directs entre les ministères de la santé.

Les dirigeants ont souligné l’importance de consolider les efforts de la communauté internationale pour lutter contre la pandémie de coronavirus, ainsi que l’initiative russe visant à créer des « couloirs verts » pendant la crise pour un approvisionnement sans entrave en médicaments, équipements et technologies et à introduire un moratoire sur toute restriction à l’exportation de biens essentiels.

Les présidents ont également passé en revue un certain nombre de questions urgentes de coopération bilatérale, notamment la mise en œuvre de grands projets communs dans les domaines de l’énergie, de l’agriculture et des transports.

Tout en échangeant leurs points de vue sur la situation en Syrie, les dirigeants ont exprimé leur intention commune de poursuivre la coopération en vue de parvenir à un règlement à long terme dans ce pays, principalement dans le cadre d’Astana, qui s’est avéré efficace.

Le président Poutine crée des « corridors verts », qui permettent aux pays sous sanctions de guerres commerciales, d’acquérir la fourniture de médicaments, de nourriture, d’équipements et de technologies, pendant la durée de la crise. yandexfr

In phone call today w/ Pres Putin, we agreed on the importance of int’l cooperation to fight #COVID19.

Also agreed that EU must take action against US unlawful behaviors, incl its veto of Iran’s loan request from the IMF to fight pandemic.

Tehran-Moscow will implement agreements.

— Hassan Rouhani (@HassanRouhani) April 21, 2020