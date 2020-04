Le président Maduro a exprimé sa gratitude pour l’aide médicale apportée par la Russie au Venezuela

Le président Poutine crée des « corridors verts », qui permettent aux pays sous sanctions de guerres commerciales, d’acquérir la fourniture de médicaments, de nourriture, d’équipements et de technologies, pendant la durée de la crise

By Kremlin

Vladimir Poutine a eu une conversation téléphonique avec le président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro, à l’initiative de la partie vénézuélienne.

Les questions relatives à la lutte contre la propagation du coronavirus ont été abordées. Nicolas Maduro a exprimé sa gratitude pour l’aide apportée par la Russie, notamment la fourniture de systèmes de test.

Les dirigeants ont souligné l’importance des mesures coordonnées de la communauté internationale pour lutter contre cette nouvelle menace mondiale, y compris la mise en œuvre de l’initiative de Vladimir Poutine sur la création de « couloirs verts » exempts de guerres commerciales et de sanctions pour la fourniture de médicaments, de nourriture, d’équipements et de technologies, pendant la durée de la crise.

Comme les parties ont partagé leurs opinions sur l’évolution du marché mondial du pétrole, elles ont souligné la grande importance de l’accord conclu par l’OPEP+ sur la réduction coordonnée de la production de pétrole.

Les questions actuelles relatives à la poursuite du partenariat stratégique russo-vénézuélien ont été abordées, principalement dans les domaines du commerce et de l’économie. La Russie a réaffirmé son soutien aux efforts déployés par le gouvernement légitime du Venezuela pour régler la discorde politique interne par le biais d’un dialogue national. Les dirigeants ont souligné le caractère inacceptable d’une ingérence extérieure destructrice dans les affaires du Venezuela.

Il a été convenu de maintenir des contacts à différents niveaux, notamment avec les ministères de la santé respectifs.

en.kremlin.ru

Adaptation Yandexfr

Telephone conversation with President of Venezuela Nicolas Maduro: https://t.co/ulgBleBQAr — President of Russia (@KremlinRussia_E) April 20, 2020

Hablamos sobre fortalecer las relaciones de hermandad y solidaridad. Me ratificó su disposición de profundizar la cooperación integral en todos lo frentes. Acordamos reunirnos, apenas el mundo supere esta etapa peligrosa que vive con la Pandemia. https://t.co/l9T3t75wdR pic.twitter.com/OaESVqQCFi — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 20, 2020

Nous avons parlé du renforcement des relations de fraternité et de solidarité. Il m’a confirmé sa volonté d’approfondir une coopération globale sur tous les fronts. Nous avons convenu de nous rencontrer, dès que le monde aura franchi cette étape dangereuse de la pandémie.

Les présidents Nicolás Maduro et Vladímir Poutine coordonnent les efforts stratégiques contre Covid-19

By Joselyn Ariza

Le président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolas Maduro Moros, et son homologue de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, ont eu une conversation téléphonique lundi afin de coordonner les efforts pour faire face à la pandémie de Covid-19, ainsi que les mesures coordonnées avec la communauté internationale pour combattre la nouvelle menace mondiale.

Dans ce contexte, le président vénézuélien a exprimé sa gratitude pour l’assistance fournie par la Russie, qui a notamment fourni des kits de test pour détecter le Covid-19.

La Russie envoie des fournitures médicales au Venezuela pour détecter le Covid-19

Au cours de l’appel, les deux présidents ont discuté de la nécessité de renforcer les liens de fraternité et de solidarité ; et ont convenu de se rencontrer après avoir surmonté la dangereuse pandémie.

Ils ont également condamné l’imposition de mesures coercitives unilatérales par le gouvernement des États-Unis contre le Venezuela.

À cet égard, le président Poutine a fait référence à l’une de ses suggestions devant le G-20, en coordination avec les propositions du G-77 + Chine, sur les « corridors verts », une stratégie qui permettrait aux pays sous sanctions et en guerre commerciale d’acquérir les fournitures nécessaires pour s’occuper de leur population pendant la pandémie et sans restrictions.

Cela comprend un moratoire sur l’application des sanctions, afin que les pays touchés puissent avoir librement accès à leurs fonds et comptes internationaux pour traiter le Covid-19.

Les deux chefs d’État ont évoqué la situation du marché pétrolier et se sont mis d’accord sur le soutien total du mécanisme OPEP+ qui entrera en vigueur le 1er mai prochain.

Ils ont convenu qu’en cette année 2020, au-delà de la situation actuelle et de toute circonstance mondiale qui pourrait survenir, les deux pays doivent progresser dans la consolidation stratégique de la relation dans tous les domaines de travail commun.

Le président russe a ratifié son soutien au gouvernement bolivarien et a insisté sur la consolidation du front commun avec la Russie. Il a également réitéré l’invitation faite au président Nicolas Maduro de se rendre à Moscou pour la célébration du 75e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre patriotique, dont les dates seront bientôt annoncées.

Pour sa part, le président Maduro a assuré qu’il travaille sans relâche à des accords politiques humanitaires avec tous les secteurs de l’opposition vénézuélienne, face aux défis de la pandémie de coronavirus.

#COMUNICADO | Presidentes de Venezuela y Rusia coordinan esfuerzos para atender la pandemia por el Covid-19#CumpleLaCuarentena

https://t.co/kdlEYvFw8c — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) April 21, 2020

Réunions de haut niveau

En février 2020, lors d’une tournée des pays d’Amérique latine, le ministre russe des affaires étrangères, Sergey Lavrov, a effectué une visite officielle au Venezuela où il a rencontré son homologue vénézuélien, Jorge Arreaza, ainsi que la vice-présidente exécutive Delcy Rodriguez et le président Nicolas Maduro.

Quelques mois auparavant, en septembre 2019, le président Nicolas Maduro s’était rendu dans la capitale russe, Moscou, où il avait tenu une réunion de haut niveau avec son homologue russe, Vladimir Poutine.

Alliance stratégique russo-vénézuélienne

Au cours des deux dernières décennies, le Venezuela et la Russie ont forgé une importante alliance stratégique dans les domaines bilatéraux et multilatéraux, qui a permis la signature de centaines d’accords de coopération dans différents domaines, principalement en matière énergétique, économique, technologique, industrielle et militaire.

La force de la coopération russo-vénézuélienne repose sur les piliers énergétique, financier et technico-militaire, mis en œuvre par la Commission intergouvernementale de haut niveau CIAN, Venezuela-Russie, qui s’est réunie à 14 reprises. mppre.gob.ve

Yandexfr/Yandex Français/Yandex France/Yandex Freenom