Orthodox : Le message de Poutine, Pâques remplit le cœur des gens de joie, de foi et d’espoir

Alors qu’en France, Macron ne connait pas Noël, ni Pâques, par contre, laisse défiler les islamistes dans nos rues de France!😡

Kremlin

Salutations aux chrétiens orthodoxes et à tous les Russes qui célèbrent le dimanche de Pâques

Vladimir Poutine a envoyé ses salutations aux chrétiens orthodoxes et à tous les Russes qui célèbrent le dimanche de Pâques.

Voici le message du président Poutine,

« La grande fête de Pâques remplit le cœur des gens de joie et d’espoir, de foi dans le pouvoir conquérant de la vie, dans le triomphe du bien, de l’amour et de la justice. Ces valeurs éternelles unissent notre nation et nous aident à surmonter l’heure des épreuves amères.

Aujourd’hui, comme toujours, l’Église orthodoxe russe et les autres églises chrétiennes orientent leur service désintéressé vers le renforcement des fondements spirituels et moraux de la société, et vers l’accroissement de notre patrimoine historique et culturel. Elles participent de manière fructueuse à l’éducation de la jeune génération et au renforcement de l’institution de la famille. Je voudrais aussi souligner tout particulièrement le travail social et caritatif important et très nécessaire des organisations religieuses chrétiennes, leur soutien aux bénévoles et à toutes les personnes qui se soucient de leurs voisins et qui essaient sincèrement de les aider en ces temps difficiles ».

Le Président a également envoyé un message de salutations au Patriarche Kirill de Moscou et de toute la Russie.

en.kremlin.ru

Paris : Contre les islamistes, nous défendons la France

Adaptation Yandexfr

Vladimir Putin sent greetings to Orthodox Christians and all Russians celebrating Easter Sunday https://t.co/Ok5EBOw500 — President of Russia (@KremlinRussia_E) April 19, 2020



Joyeuses fêtes de Pâques ! ✨🐥🙌🏼☺💕, par Miss Russia Alina Sanko vk.com

Yandexfr/Yandex Français/Yandex France/Yandex Freenom