Russie : Le président Poutine reporte la parade du jour de la Victoire en raison de l’épidémie de coronavirus

Le Président de la Russie, Vladimir Poutine : Amis,

Le 9 mai approche – la fête la plus importante et la plus sacrée pour notre pays, pour chaque famille russe.

Je m’adresse à tous les citoyens de Russie.

Nous célébrons cette année le 75e anniversaire de la Grande Victoire.

Nous avons commencé à préparer cette grande date à l’avance, au niveau fédéral et dans toutes les régions. Vous savez que, sans exagération, tout le pays participe aux célébrations du jour de la Victoire.

Le jour de la Victoire, nous honorons et rendons hommage aux héros qui ont défendu notre pays et le monde entier, et qui ont sacrifié leur vie pour sauver celle des autres. Les vainqueurs, les vétérans, nous ont fixé les normes morales les plus élevées et nous ont transmis leurs croyances et leur foi. Nous devons préserver soigneusement ces valeurs et les transmettre aux générations futures.

The President announced the postponement of Victory Day celebrations due to the coronavirus epidemic https://t.co/o3Fu5KdU1d pic.twitter.com/qhofdzQDGk — President of Russia (@KremlinRussia_E) April 16, 2020

Russian President Vladimir Putin on Thursday postponed the #VictoryDay parade celebrating the 75th anniversary of the World War II victory amid the #COVID19 pandemic. https://t.co/VauaI0ucnp — China News 中国新闻网 (@Echinanews) April 17, 2020

Le président russe Vladimir Poutine a reporté jeudi le défilé du jour de la Victoire célébrant le 75ème anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale au milieu de la pandémie de COVID-19.

« Les risques liés à l’épidémie, dont le pic n’est pas passé, sont encore extrêmement élevés. Et cela ne me donne pas le droit de commencer les préparatifs du défilé et d’autres événements publics », a déclaré M. Poutine lors d’une réunion en ligne avec le Conseil de sécurité du pays.

Poutine a déclaré qu’il avait chargé le ministre russe de la défense, Sergei Shoigu, les chefs des organes de sécurité et d’application de la loi et les autorités à tous les niveaux de reporter les préparatifs du défilé sur la place rouge de Moscou, des défilés dans les régions et de tous les événements publics massifs prévus pour le 9 mai.

Le défilé du 9 mai à Moscou a été considéré comme l’un des événements les plus importants de l’année en Russie, auquel les dirigeants de nombreux pays avaient été invités.

Au total, 15 000 soldats, 225 unités d’armes et d’équipements militaires, ainsi que 150 avions devaient participer au défilé sur la Place Rouge. Enditem

