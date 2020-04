Coronavirus : Macron demande le soutien de Poutine à l’ONU en faveur d’un cessez-le-feu mondial

Quant le président Poutine avait signifié au président Macron de ne pas bombarder la Syrie, Macron a écouté Poutine, bien sûr que non! Pardi!

Hypocrisie! Le président Macron veut arrêter les guerres, mais, continue de vendre des armes à l’Arabie Saoudite

Le Français Macron espère obtenir le soutien de M. Poutine pour le plaidoyer pour une trêve à l’ONU

PARIS, Reuters – Le président français Emmanuel Macron a déclaré avoir obtenu l’accord de trois des cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies pour soutenir l’appel des Nations unies en faveur d’un cessez-le-feu mondial afin que le monde puisse se concentrer sur l’épidémie de coronavirus.

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé à une trêve mondiale le 23 mars dernier, avertissant que dans les pays déchirés par la guerre, les systèmes de santé se sont effondrés et que le petit nombre de professionnels de la santé restants ont souvent été pris pour cible dans les combats.

M. Macron a déclaré que le président chinois Xi Jinping, le président américain Donald Trump et le premier ministre britannique Boris Johnson lui avaient tous confirmé qu’ils appuieraient cet appel.

Le dirigeant français a déclaré qu’il espérait obtenir l’accord du président russe Vladimir Poutine dans les heures à venir.

« Je lui ai parlé au début de cette initiative. Je ne lui ai pas parlé depuis que j’ai reçu les confirmations fermes des autres dirigeants. Je le ferai dans les prochaines heures », a déclaré M. Macron à Radio France Internationale dans une interview. rfi.fr

« Je pense que le président Poutine sera certainement d’accord et le jour où il le dira, nous pourrons tenir cette vidéoconférence et relayer cet appel de manière solennelle, énergique et efficace ».

Le Conseil de sécurité des Nations unies s’est réuni pour la première fois le 9 avril pour discuter de la pandémie de coronavirus, alors que les 15 membres de cet organe – chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationales – s’efforcent de s’entendre sur l’opportunité de prendre des mesures.

Les cinq puissances disposant d’un droit de veto – les États-Unis, la Chine, la France, la Russie et la Grande-Bretagne – ont discuté d’un texte français pour un projet de résolution.

Adaptation Yandexfr

👉 Cinq ans que le conflit au Yémen a débuté

Président Macron, les chars Leclerc à Hodeida au Yémen! Ils ne sont pas à nous, en tout cas, nous vendons des armes, les Saudi les stockent dans des hangars, ensuite, ils font la guerre avec des pistolets à eau!😅😂🤣

