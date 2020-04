Si vis pacem, para bellum, vu les armes de Poutine de Russia Forces, la troisième guerre mondiale WWIII n’aura pas lieu

En fait, le président Poutine nous protège d’un désastre planétaire, thank you, président Putin, Путин

Un nouveau système russe S-500 capable de repousser les attaques depuis l’espace

Le S-500 n’est pas seulement un système de défense anti-aérienne et anti-missile conventionnel, mais une arme anti-espace dont l’introduction va fondamentalement changer les capacités de défense aérienne de la Russie, déclare le colonel Sergei Khatylev, ancien chef des forces de missiles anti-aériens du commandement des forces spéciales de l’armée de l’air russe.

« Le système est capable de résoudre plusieurs missions, par exemple, la détection et la destruction de cibles aérodynamiques conventionnelles, d’avions et d’hélicoptères, de missiles de croisière – tout ce qui vole à des vitesses allant jusqu’à l’hypersonique. Mais en plus de cela, le S-500 peut abattre des cibles balistiques, et pas seulement pendant la partie descendante de leur vol, mais aussi à toutes les autres étapes. Et ici, les vitesses sont déjà cosmiques – plusieurs km par seconde », a déclaré M. Khatylev, s’adressant au journal Moskovskiy Komsomolets.

Avec sa capacité à éliminer des cibles à une distance allant jusqu’à 600 km et à une altitude de près de 200 km, le S-500 peut se défendre efficacement contre des cibles dans l’espace proche ».

En d’autres termes, « c’est une arme anti-espace », souligne M. Khatylev. « Le complexe comporte une approche par cloisonnement où un localisateur travaille sur les cibles volant à l’altitude maximale, tandis que l’autre est utilisé pour celles qui volent près du sol à des altitudes allant jusqu’à 30 km », explique-t-il.

Selon le commandant à la retraite, les capacités du S-500 vont modifier fondamentalement les défenses antimissiles de la Russie qui, depuis l’époque de la guerre froide, sont traditionnellement concentrées autour de Moscou.

« Avec l’avènement d’un complexe comme le S-500, nous pouvons parler de la défense anti-missile de territoires entiers. Plus tard, lorsque la production de ces systèmes sera augmentée et qu’ils seront améliorés, nous pourrons parler de la création sur leur base des défenses aérospatiales de toute la Fédération de Russie », a déclaré M. Khatylev.

Le mois dernier, le Bureau d’études pour la construction de machines spéciales, une filiale d’Almaz-Antey, a confirmé que le châssis du lanceur, du localisateur multifonctionnel, du poste de commandement de la défense anti-missile et des unités de transport du radar d’alerte précoce du S-500 ont déjà été développés, et que les essais sont en cours.

A la fin de l’année dernière, le ministère russe de la défense a indiqué que les essais nationaux commenceraient en 2020, les livraisons à l’armée devant commencer en 2025.

Le géant russe de la défense Rostec a indiqué que la première priorité sera de fabriquer le système pour l’armée russe avant même de pouvoir parler d’exportation.

almasdarnews.com

Adaptation yandexfr

Dans sa taïga en Sibérie, le président Vladimir Poutine prend acte de l’évolution du monde, plusieurs fois, le président Poutine consulte les Moines au monastère de Valam.

“La renaissance de la Russie et la croissance de sa puissance sont indissociables du renforcement des bases morales de la société. Le rôle et le sens de l’Église Orthodoxe à ce titre est immense. Que Dieu vous protège”, Poutine. agoravox.fr

