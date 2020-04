Trump téléphone à Poutine

Hello, les USA, ici, c’est Poutine de Russia Forces! HaHaHa! 💥😅😂🤣

By Kremlin

Vladimir Poutine a eu une conversation téléphonique avec le président américain Donald Trump, à l’initiative de la partie américaine

Les présidents ont échangé leurs points de vue sur l’évolution actuelle du marché mondial du pétrole, notamment sur l’accord de principe OPEP+ sur la réduction des volumes de production afin de stabiliser les prix du pétrole. Donald Trump a partagé des informations sur ses contacts avec les dirigeants de plusieurs pays producteurs de pétrole. Les présidents ont convenu de poursuivre les consultations russo-américaines sur la question.

Vladimir Poutine et Donald Trump ont également discuté de la pandémie de coronavirus et ont donné une évaluation des actions entreprises en Russie et aux États-Unis pour prévenir la propagation du virus.

Certains aspects d’actualité des relations bilatérales ont été abordés, notamment la coopération dans le domaine spatial.

en.kremlin.ru

Adaptation Yandexfr

Telephone conversation with US President Donald Trump: developments on the oil market, countering the coronavirus https://t.co/7gKA6Wy7HX — President of Russia (@KremlinRussia_E) April 10, 2020

Poutine et Trump n’ont pas évoqué les sanctions anti-russes dans la conversation

Les présidents russe et américain Vladimir Poutine et Donald Trump n’ont pas discuté des sanctions anti-russes lors d’une conversation téléphonique. Cela a été annoncé aux journalistes le 10 avril par le porte-parole du leader russe, Dmitri Peskov.

Lorsqu’on lui a demandé si Poutine et Trump ont parlé de sanctions, par exemple, contre Nord Stream-2 ou Rosneft, Peskov a répondu par la négative.

Le 9 avril, Poutine a eu des entretiens téléphoniques avec Trump et le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud d’Arabie Saoudite. Les parties ont discuté de la situation sur les marchés pétroliers, y compris des négociations dans le cadre d’une réunion ministérielle extraordinaire en format OPEP+.

Après la conversation, M. Poutine a déclaré que de nouveaux contacts avec son homologue américain étaient encore à venir.

Trump, pour sa part, a également déclaré avoir eu une « bonne discussion » avec Poutine et Al Saoud. iz.ru

Love Poutine 💞💞💞, Yandexfr.

Merci, aux membres de Yandexfr, vous êtes infernal, vous êtes des « chou » [Une propriété réservée aux élites].

Vous êtes des « chou » [Classe Elite]💞💞💞

Ce jour, les membres de Classe Elite sont 2 935 000.

Merci à vous, voici une chanson pleine d’enthousiasme qui pourrait défier le monde, Hallelujah de Pentatonix.

I Love You💞

Yandexfr/Yandex Français/Yandex France/Yandex Freenom