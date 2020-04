Coronavirus : Message du président Poutine au Premier ministre britannique Boris Johnson

Je tiens à exprimer mon soutien sincère en ce moment difficile – Vladimir Poutine

By Kremlin

Vladimir Poutine a envoyé un message au Premier ministre britannique Boris Johnson.

« Je tiens à exprimer mon soutien sincère en ce moment difficile. Je suis convaincu que votre énergie, votre optimisme et votre sens de l’humour vous aideront à vaincre la maladie ».

Le président de la Russie a souhaité à Boris Johnson un rétablissement rapide et complet.

