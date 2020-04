Coronavirus, Russie : Le président Poutine s’adresse à la nation russe

L’objectif principal est la protection, la santé et la sécurité du peuple russe – Vladimir Poutine

By Kremlin

Le Président de la Russie, Vladimir Poutine : Citoyens de Russie, amis,

La semaine de congé en Russie touche à sa fin. Cependant, les médecins, les infirmières et tout le personnel médical continuent de travailler intensément.

C’est une période difficile pour eux maintenant. Ils tiennent la ligne de défense contre l’épidémie qui progresse : ils soignent et sauvent les gens et empêchent la contraction et le développement de la maladie. Je suis convaincu que tous les Russes partageront ma sincère gratitude envers notre personnel médical.

Les personnes qui travaillent dans d’autres domaines vitaux pour la Russie et la société font également leur devoir aujourd’hui. Je tiens à vous remercier sincèrement tous, sans exception.

Et, bien sûr, je voudrais remercier les volontaires et les personnes qui se soucient, tous ceux qui comprennent et ressentent leur responsabilité personnelle dans la lutte contre l’épidémie et qui suivent strictement les recommandations des autorités et des spécialistes médicaux, prennent soin d’eux-mêmes, de leurs familles et de la sécurité de ceux qui les entourent.

La semaine nationale de non-travail ainsi que le régime d’auto-isolement déclaré dans de nombreuses régions nous ont permis de gagner du temps pour mener des actions préventives, de mobiliser tous les organes gouvernementaux et d’augmenter les ressources du système de santé pour lutter le plus efficacement possible contre l’épidémie en utilisant notre propre expérience et les meilleures pratiques d’autres pays.

Je crois qu’il est très important que nous soyons parvenus dans l’ensemble à protéger les personnes âgées de la grave menace qui pèse sur elles jusqu’à présent et à prévenir l’apparition de l’épidémie dans les jardins d’enfants, les écoles, les universités et les autres établissements d’enseignement.

Bien entendu, nous devons maintenant réfléchir aux prochaines étapes et décisions à prendre. Permettez-moi de souligner que lorsque nous prenons des décisions, nous devons comprendre que la menace est toujours présente. Les virologistes estiment que le pic mondial de l’épidémie est encore devant nous, y compris en Russie.

Dans ce contexte, j’ai décidé de prolonger la période officielle de non-travail jusqu’à la fin du mois, ou jusqu’au 30 avril. Je tiens à souligner que les salaires seront maintenus.

Dans le même temps, la situation change, et elle est différente selon les régions et même selon les municipalités. Nous avons un très grand pays avec des densités de population variables et des régions où le coronavirus a déjà créé une grave menace pour la population. C’est le cas, par exemple, de Moscou où la tendance n’a pas encore été inversée malgré les mesures prises par les autorités fédérales et municipales. Il y a aussi des régions où pas un seul cas de la maladie n’a été identifié, bien qu’il y en ait de moins en moins au fil du temps.

Par conséquent, les restrictions devraient être renforcées dans certaines régions, tandis que des solutions locales et ponctuelles peuvent suffire dans d’autres où le niveau de préparation est élevé. Ces distinctions spécifiques doivent être prises en compte.

Dans ce contexte, les chefs régionaux se verront accorder des pouvoirs supplémentaires conformément à mon décret. D’ici la fin de cette semaine, ils devront planifier un ensemble de mesures préventives spécifiques qui soient les plus rationnelles pour leurs régions en termes de santé et de sécurité des personnes et de durabilité de l’économie et des éléments clés de l’infrastructure.

Permettez-moi de répéter que les régions elles-mêmes prendront des décisions qui se fonderont largement sur la situation objective. Ces décisions devraient déterminer quel régime introduire dans une région ou ses différentes municipalités en vertu du décret présidentiel, quelles entreprises et organisations doivent suspendre leurs activités et lesquelles peuvent continuer à fonctionner dans le strict respect de la santé publique.

Permettez-moi d’ajouter que, comme auparavant, le travail se poursuivra au niveau des organes gouvernementaux, des entreprises à production continue, des établissements médicaux et des pharmacies, des magasins vendant les produits de première nécessité et tous les services vitaux.

S’il s’avère nécessaire d’imposer des restrictions supplémentaires aux entreprises de base et aux organismes d’enseignement et de recherche, les régions devront coordonner la décision avec le gouvernement fédéral.

Il est essentiel d’assurer l’interaction entre les différents niveaux de gouvernement, y compris le gouvernement fédéral, les régions et les municipalités. J’ai donc demandé à mes envoyés plénipotentiaires dans les districts fédéraux de coordonner étroitement ce travail dans les régions. Toutes les informations doivent être transmises au Conseil gouvernemental de coordination de l’effort de lutte contre les coronavirus pour être traitées et analysées et être utilisées dans le processus décisionnel.

Bien entendu, les autorités régionales doivent coordonner leurs actions avec les autorités sanitaires et épidémiologiques. L’objectif principal et inconditionnel ici est la protection, la santé et la sécurité du peuple russe.

Nous verrons comment la situation évolue à partir de là et prendrons d’autres décisions et, si la situation le permet, nous ajusterons la durée de la période annoncée de jours de congé obligatoires pour la réduire.

J’ai une autre remarque à faire. Alors que nous mettons en œuvre des mesures pour lutter contre l’épidémie, nous ne devons pas oublier qu’il est tout aussi important de préserver les emplois et les revenus. C’est une priorité commune pour le gouvernement, les autorités régionales et les entreprises. Une économie efficace et performante constitue la base de la réalisation de nos principaux objectifs, y compris dans le domaine des soins de santé.

Chers concitoyens, nous vous prions de continuer à suivre strictement les instructions des autorités et les recommandations des médecins et des spécialistes, et de vous protéger, vous et vos proches.

Notre responsabilité partagée et notre soutien mutuel restent extrêmement importants et, dans certains cas, décisifs. Même cette petite semaine a montré qu’avec une bonne compréhension de la complexité de la situation, nous pouvons parvenir à réduire efficacement les risques. Je suis sûr que nous continuerons à agir de la même manière coordonnée et fiable. Mais surtout, nous devons être proactifs.

Je vous remercie. Restez en bonne santé.

Vladimir Poutine

en.kremlin.ru

Adaptation Yandexfr

Address to the Nation https://t.co/yb6u4veY3N — President of Russia (@KremlinRussia_E) April 2, 2020

Yandexfr/Yandex Français/Yandex France/Yandex Freenom