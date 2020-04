🔴🇮🇹 Scandale, Coronavirus : L’UE présente ses excuses à l’Italie et aux Italiens

La Ligue de Salvini menace de quitter l’UE . Marco Schiesaro, maire de la Ligue de Cadoneghe a décidé de « suspendre » le drapeau de l’Union européenne

La Commission européenne présente ses excuses à l’Italie pour sa réaction au coronavirus

ROME, Reuters – Le chef de la Commission européenne s’est excusé jeudi auprès de l’Italie pour le manque de solidarité de l’Europe face à la crise du coronavirus, mais a promis une aide accrue pour faire face aux retombées économiques.

La réaction de l’Europe à la pandémie a suscité une grande consternation en Italie, d’abord par l’absence d’envoi d’aide médicale, puis par le refus des pays du Nord de souscrire à des obligations communes pour atténuer le coût de la reprise.

Le parti d’extrême droite de la Ligue affiche son mécontentement et remet en question le maintien de l’Italie dans le bloc des 27 nations, tandis que même les partisans acharnés de l’Europe ont exprimé leur consternation face au manque d’empathie et de soutien.

L’Italie a enregistré 13 155 décès dus à des coronavirus en six semaines seulement, plus que n’importe où ailleurs dans le monde, et a enregistré 110 574 cas confirmés, ce qui la place en deuxième position derrière les États-Unis.

Dans une lettre publiée dans le quotidien italien La Repubblica, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a déclaré que trop de pays de l’UE s’étaient initialement concentrés sur leurs propres problèmes.

« Ils n’ont pas réalisé que nous ne pouvons vaincre cette pandémie qu’ensemble, en tant qu’Union. C’était dommageable et cela aurait pu être évité », a-t-elle écrit, ajoutant : « Aujourd’hui, l’Europe se rallie au côté de l’Italie ».

La principale pomme de discorde est la demande de l’Italie et de huit autres pays d’émettre des « obligations de relance » au nom de tous les pays de la zone euro pour aider à financer les efforts de reconstruction des économies nationales qui devraient plonger dans une profonde récession.

Les dirigeants conservateurs des États riches comme l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Autriche ont jusqu’à présent reculé à l’idée d’émettre des obligations auprès de nations très endettées, comme l’Italie.

ATTAQUER L’ALLEMAGNE

Le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, a appelé à une nouvelle réflexion

« Je pense que tout le monde finira par comprendre, même dans ces pays, qu’une réponse européenne commune, ordonnée, forte et rapide est la seule solution », a-t-il déclaré à la télévision espagnole La Sexta. « Une réponse lente serait une réponse inutile ».

La Ligue de l’opposition, le parti le plus populaire d’Italie, a lutté pour attirer l’attention pendant la crise du coronavirus, et s’est lancée dans le débat sur l’UE pour gagner en force.

« Le président de la Commission, M. von der Leyen, a présenté aujourd’hui ses excuses à l’Italie et aux Italiens. Elle aurait pu y penser plus tôt. En Europe, tout ce que nous recevons, ce sont des mots et de la fumée : zéro substance », a écrit Matteo Salvini, chef de la Ligue, sur Twitter.

Domanda: « UE a che punto è? »#Salvini: Campa cavallo. Oggi Von Der Leyen, presidente Commissione, ha chiesto scusa a Italia e Italiani. Ci si poteva pensare prima. Dall’Europa stanno arrivando tante parole, tanto fumo: arrosto zero. #FacebookLive — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 2, 2020

Le conseiller économique du parti, Claudio Borghi, a posté sur Twitter une affiche de l’époque fasciste de la Seconde Guerre mondiale représentant un soldat nazi souriant avec le slogan « L’Allemagne est vraiment votre amie ».

« Le temps passe mais la tactique est toujours la même », a écrit Borghi.

Von der Leyen a déclaré à La Repubblica que l’Union européenne allait allouer jusqu’à 100 milliards d’euros aux pays les plus touchés, à commencer par l’Italie, pour aider à couvrir le coût des salaires perdus et à préserver les emplois.

Elle a ajouté que la Commission voulait également s’assurer que « chaque euro encore disponible dans le budget annuel de l’UE » soit consacré à la lutte contre la crise du coronavirus.

Elle n’a toutefois pas mentionné les euro-obligations demandées par Rome.

Soulignant l’ampleur de l’épidémie en Italie, le crématorium de Milan, la capitale financière du pays, a annoncé jeudi qu’il n’accepterait plus de cadavres pour le reste du mois d’avril afin de lui permettre d’éliminer son arriéré de cercueils.

di banche e di potentati finanziari, lontanissima dal grido di dolore dei popoli che l’hanno fondata, tra cui gli italiani.

Dedicato a chi negli anni si è riempito la bocca di « solidarietà europea » e di « ce lo chiede l’Europa ». (2/2) — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 2, 2020

Marco Schiesaro, maire de la Ligue de Cadoneghe, Padoue, de manière calme mais passionnée, explique pourquoi il a décidé de « suspendre » le drapeau de l’Union européenne qui, ces dernières semaines, s’est montrée proche des intérêts des bureaucrates,

des banques et des pouvoirs financiers, loin du cri de douleur des peuples qui l’ont fondé, y compris des Italiens.

Dédié à ceux qui, au fil des ans, ont rempli la bouche de « solidarité européenne » et « à  la demande de l’Europe ».

#Salvini: A virus sconfitto la ridiscussione di questa Europa e del ruolo dell’Italia sarà doveroso, almeno a livello di dibattito pubblico. Nulla arrivato in soccorso all’Italia dall’UE e anzi ricatti, guerre commerciali, blocco mascherine, prodotti agricoli, camionisti. #7gold — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 2, 2020

Salvini: Une fois le virus vaincu, la rediscussion de cette Europe et du rôle de l’Italie sera incontournable, du moins en termes de débat public. L’UE n’est pas venu à la rescousse de l’Italie , et en effet, du chantage, des guerres commerciales, des masques, le blocus des produits agricoles, des chauffeurs de camion.

