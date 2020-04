Depuis le Liban, les sionistes d’Israel tirent des missiles sur la Syrie

Le 31 mars, 20h00 – Des vidéos présumées de défenses aériennes syriennes repoussant une attaque de missiles au-dessus du Homs en Syrie ont été mises en ligne.

Selon l’agence de presse SANA, les systèmes de défense aérienne ont abattu des missiles israéliens. Il n’y a pas eu de rapports immédiats sur les dommages ou victimes.

L’armée syrienne accuse souvent les avions de l’armée de l’air israélienne de violer son espace aérien afin de mener des frappes aériennes sur le territoire du pays.

almasdarnews.com

Adaptation Yandexfr

#SANA: #Syrian air defence in western #Homs intercepted several #Israeli missiles fired from the Lebanese airspace.

— Majd Fahd 🇸🇾 (@Syria_Protector) March 31, 2020