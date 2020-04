🇷🇺🇺🇸 Coronavirus : La Russie livre de l’aide médicale aux Etats-Unis

Le président Trump a accepté avec gratitude cette aide humanitaire

By Interfax News

Un avion de l’armée de l’air russe avec du matériel médical à bord a décollé pour les États-Unis

Moscou, le 1er avril, INTERFAX.RU – Un avion militaire russe a décollé de l’aérodrome Chkalovsky près de Moscou aux Etats-Unis, a déclaré mercredi le ministère russe de la Défense.

« L’avion de guerre russe avec des masques médicaux et du matériel médical à bord a décollé pour les États-Unis », a-t-on rapporté.

M. Peskov a indiqué que cette assistance avait été évoquée lors d’une conversation téléphonique entre les présidents Vladimir Poutine et Donald Trump lundi. « Du côté russe, dans le contexte de la grave situation épidémiologique en Amérique, une assistance a été offerte sous forme d’équipement médical et de moyens de protection », a-t-il déclaré. – Trump a accepté avec gratitude cette aide humanitaire.

Article complet ⏭ interfax.ru

Adaptation Yandexfr

Telephone conversation with US President Donald Trump: combating the spread of the coronavirus, oil market developments https://t.co/D06rD9Jkjo — President of Russia (@KremlinRussia_E) March 30, 2020

Vladimir Poutine et le président des États-Unis d’Amérique Donald Trump ont eu une longue conversation lors d’un appel lancé par les États-Unis

Les deux présidents ont exprimé de sérieuses préoccupations quant à l’ampleur de la propagation du coronavirus dans le monde et se sont informés mutuellement des mesures prises en Russie et aux États-Unis pour contrer cette menace. Les possibilités d’une coopération plus étroite entre les deux pays sur ce problème ont été discutées.

Yandexfr/Yandex Français/Yandex France/Yandex Freenom