Coronavirus, visite de Poutine à Kommunarka, Russie : Dmitry Peskov, Poutine n’aurait pas été Poutine s’il n’avait pas décidé d’y aller

By Interfax News

Selon M. Peskov, la visite de Poutine à Kommunarka s’est déroulé sans préparation

Moscou, lee 29 mars, INTERFAX.RU – La décision du président russe Vladimir Poutine de visiter un hôpital à Kommunarka, où les patients atteints d’une infection à coronavirus ou mis en quarantaine, était inattendue, a déclaré son porte-parole Dmitry Peskov.

« En règle générale, l’arrivée du président quelque part est précédée d’un travail préparatoire par le Team Putin. Maintenant, nous procédons sans aucune préparation », a déclaré M. Peskov dans une interview à Moscou. Kremlin Poutine » Sur la chaîne de télévision Rossiya-1 VGTRK, dont des extraits sont publiés sur Vesti.ru.

Peskov a noté que « tout a été déterminé dans le processus ». Selon lui, Denys Protsenko, le médecin-chef de l’hôpital, ne savait pas que le président allait venir. « Il est sorti pour rencontrer Popova et Golikova, et le président russe est apparu devant lui », a déclaré M. Peskov.

Il a déclaré que Poutine lui-même a décidé de se rendre à l’unité des maladies infectieuses avec toutes les mesures de sécurité. « Dans son style, il préfère toujours voir par lui-même comment les choses se passent sur le front. Poutine n’aurait pas été Poutine s’il n’avait pas décidé d’y aller. Quant au danger, toutes les précautions ont été prises. Il portait, désormais, le célèbre combinaison jaune », a ajouté le porte-parole de la présidence.

Le président a revêtu une combinaison de protection, des chaussures et un masque et a traité ses mains avec un antiseptique lors de sa visite à l’hôpital de Kommunarka infecté par le coronavirus. La couleur jaune vif de la combinaison a été expliquée plus tard par les médecins par le fait qu’il correspond à la taille.

Lors de sa visite dans la zone spéciale de l’hôpital, le président n’était pas accompagné par la sécurité. « Il était là, seul. C’est comme quant il avait volé dans un avion de chasse, il était aussi seul », a déclaré M. Peskov.

Pour la première fois, le porte-parole du président a donné à Moscou. Le Kremlin. Poutine » est une interview à distance, avec laquelle il s’adressait généralement toujours aux journalistes en personne.

Les journalistes ont rapporté que pendant la conversation dans le bureau du porte-parole du président en plus de son carnet de notes, de son smartphone et de ses photos de famille, on pouvait voir un thermomètre sans contact, une bouteille d’antiseptique et un dossier jaune avec des documents sur COVID-19.

Le 24 mars, Poutine a visité l’hôpital de Kommunarka, où sont traités les patients infectés par des coronavirus.

Peskov a déclaré auparavant à Interfax que toutes les mesures de sécurité avaient été prises lors de la visite de Poutine à l’hôpital. Le président portait une combinaison de protection jaune et un masque noir, mais il portait une combinaison normale dans la « zone propre ». Dans l’une des boîtes, Poutine a parlé au patient et lui a posé des questions sur son état. En outre, le président s’est entretenu avec le médecin-chef de l’hôpital Protsenko.

interfax.ru

Adaptation Yandexfr

