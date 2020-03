🇷🇺 La Russie va déployer des S-500 en Russie

Poutine de Russia Forces, des missiles S-500 à 25 000 km/h😫😩😂

Le système russe S-500 sera déployé cette année après des tests concluants

BEYROUTH, LIBAN, le 28 mars, 12h20 – L’armée russe a terminé ses essais du système de missiles antiaériens S-500 Prometheus [Prometeï, Prometey], a rapporté l’agence de presse TASS.

Selon la publication, les essais du système S-500 ont été effectués par le lanceur, le localisateur de défense antimissile, le châssis de la station de contrôle de combat, ainsi que les unités de transport du système d’alerte radar.

Le S-500 « Prometheus » fait référence à la nouvelle génération de systèmes de défense aérienne sol-air de l’arsenal militaire russe.

Le S-500 est un complexe universel avec un système d’interception à longue portée et à haute altitude et un potentiel de défense antimissile accru.

Le système est capable de d’abattre non seulement des cibles balistiques, mais aussi des cibles aérodynamiques, ainsi que des missiles de croisière.

Le S-500 est prêt à être livré aux forces armées de Russie cette année.

Le S-500 est un système de missiles sol-air de nouvelle génération. Il est conçu pour intercepter et détruire les missiles balistiques intercontinentaux, ainsi que les missiles de croisière hypersoniques et les avions, pour la défense aérienne contre les systèmes aéroportés de détection et de contrôle précoces et pour le brouillage des avions. Avec une portée prévue de 600 km pour les missiles antibalistiques ABM et de 500 km pour la défense aérienne, le S-500 serait capable de détecter et d’engager simultanément jusqu’à 10 cibles balistiques hypersoniques volant à une vitesse de 5 kilomètres par seconde 18 000 km/h, jusqu’à une limite de 7 km/s, 25 000 km/h. Il vise également à détruire les missiles de croisière hypersoniques et autres cibles aériennes à des vitesses supérieures à Mach 5, ainsi que les engins spatiaux. L’altitude d’une cible engagée peut atteindre 180-200 km. Il est efficace contre les missiles balistiques d’une portée de lancement de 3 500 km, le radar atteint un rayon de 3 000 km. Parmi les autres cibles contre lesquelles il a été annoncé qu’il se défendrait, citons les drones, les satellites en orbite basse et les armes spatiales lancées à partir d’avions hypersoniques, de drones et de plates-formes orbitales hypersoniques.

Le système sera très mobile et pourra être déployé rapidement. Les experts pensent que les capacités du système peuvent affecter les missiles balistiques intercontinentaux ennemis au milieu et à la fin du vol, mais les rapports d’Almaz-Antey indiquent que le système de désignation de cible externe [RLS Voronezh-DM et olesystème de défense antimissile A-135 radar Don-2N] sera capable d’intercepter les missiles balistiques ennemis au milieu et à la fin du vol, ce qui constitue l’une des dernières étapes du projet S-500. Il doit avoir un temps de réponse inférieur à 4 secondes. S-500

